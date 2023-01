Seu d'Amazon @ep

La negociació entre la direcció d'Amazon i el comitè que representa els treballadors no ha arribat a bon port. Els treballadors han convocat una vaga que s'iniciarà el proper 1 de febrer i durarà fins al dia 17, temps en què esperen rebre una oferta favorable als interessos dels empleats.

Segons ha pogut saber Press Catalunya , la direcció de l'empresa ha intentat frenar la vaga fent una proposta que segueix sent insuficient segons els treballadors. En un primer moment, Amazon oferia un pagament únic de 3.000 euros als empleats de Martorelles que es traslladessin a Saragossa, i ara han augmentat la quantitat des de 4.650 euros fins a 5.150 segons la categoria del treballador - amb un pagament únic de 3.000 euros i el resta prorratejada en 12 pagues-.

La nova quantitat oferta per la direcció "segueix estant per sota de l'acord marc", denuncien els treballadors. "Ens segueixen vacil·lant com volen" , lamenta Elisenda Mas López , delegada de la taula negociadora.

A més, Amazon segueix sense donar resposta al comitè de negociació, que va proposar la reubicació dels treballadors de Martorelles a altres centres de Barcelona. De moment, la companyia guarda silenci sobre aquesta petició.

Aquest dimarts es produirà una nova reunió entre la mesa negociadora i Amazon on s'espera que la multinacional nord-americana llanci noves propostes que siguin més favorables als interessos dels treballadors de Martorelles. Si no ho fa, el dia 1 començarà la vaga.