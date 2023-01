Rakky Ripper @ep

Ja és oficial. La setmana del Benidorm Fest ha començat amb l'emissió de dues semifinals aquest dimarts i dijous i, finalment, la gran final de dissabte on s'escollirà el representant espanyol per a Eurovisió Liverpool el 2023. Els artistes ja han començat els assajos i, com era de esperar, han sorgit alguns imprevistos.

De moment, el més cridaner és el comentat per Rakky Ripper , l'artista que presenta la cancció 'Tracción', un tema hiperpop amb molt de maquineu. L'artista ha tingut un petit contratemps durant l'assaig i ha acabat amb una cuixa totalment morada. Pel que sembla, Rakky tenia previst saltar des d'una altura considerable en un moment de la seva actuació, i ho ha provat durant els assajos.

Però el resultat ha estat nefast: "He caigut de boca davant de Mónica Naranjo" , ha explicat Rakky en una entrevista per a FormulaTV.

Tot i això, sembla que l'artista està bé i seguirà assajant per presentar la seva candidatura aquest dijous a la segona semifinal. Això sí, no tornarà a fer aquest salt, que ha estat exclòs de lactuació per no ser del tot segur.