Arma blanca a Catalunya / Mossos d'Esquadra

L'augment de casos d'atacs amb arma blanca no passa desapercebut per als Mossos d'Esquadra. És per això que el cos policial prepara un nou pla per frenar aquesta escalada violenta d'atacs. Sense anar més lluny, l'últim s'ha produït a Terrassa, dissabte a la matinada, quan un home ha mort per una punyalada en un bar de la localitat egarenca.

En exclusiva al Via lliure de RAC1, el director general de la policia, Pere Ferrer, ha confirmat que estan preparant un pla per abordar de manera "planificada" aquest augment de casos. "Volem analitzar-ho, no per un cas concret, sinó per poder donar una solució d'una manera homogènia al conjunt del país", explicava al medi radiofònic.

Aquest fenomen violent ja es va detectar durant el 2022, majoritàriament a festes majors i discussions nocturnes. Aquest augment està relacionat amb la fi de la pandèmia, ja que “la gent ha sortit amb un punt de rebot”, segons el director general de la policia.

L'objectiu d'aquest nou pla serà vigilar l'espai públic i confiscar tantes armes blanques com sigui possible als agents: "És un supòsit que es va repetint i cal treballar en la saturació de l'espai públic, els escorcolls i eliminar el màxim de armes blanques", comentava Pere Ferrer.

CatalunyaPress ha contactat amb els Mossos per saber més detalls sobre aquest pla embrionari, però per ara, no hi ha més informació sobre això.

AUGMENT A BARCELONA

La realitat és que els Mossos ja tenen les armes blanques al punt de mira. De fet, des del 12 de novembre (data en què es van incrementar els controls a certes zones conflictives de la Barcelona), s'han efectuat 1.296 denúncies per tinença d'armes blanques , un 65% més que durant el mateix període el 2019.

El cos policial ha inspeccionat 10 locals d'oci nocturn, alguns de la mà de la Guàrdia Urbana, on s'han fet 37 denúncies, s'han detingut 7 persones i s'han identificat 530 persones.

Durant els deu primers mesos de l'any passat, els delictes de lesions en totes les facetes, no només en l'ús d'armes blanques, van pujar un 4% respecte al 2019.

A dia d'avui, ja s'estan fent més controls en entorns d'oci nocturn i entrades a llocs que ja van registrar precedentment incident. Aquestes mesures de prevenció estan incloses dins del Pla Tremall de lluita contra la multi reincidència, i es realitzen de forma sistemàtica i sobre la base de la intel·ligència policial.