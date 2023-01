Catalunyapress estafestelef

Els cossos policials (tant d'Espanya com de Catalunya) han advertit que darrerament estan notant un augment d'estafes a comerços de tots els sectors. El modus operandi que segueixen en aquest nou intent d'estafa és una trucada telefònica en la qual s'identifiquen com a comptables, treballadors de l'administració o d'una empresa de missatgeria. Aleshores, fent servir el pretext que, per ordres d'un superior de l'empresa, requereixen el pagament de diners en caixers bitcoin o targeta virtual per diferents motius.

Recollir un paquet, alguna qüestió relacionada amb alguna llicència o el pagament d'alguna taxa pendent solen ser els pretextos més emprats, segons apunten les policies.

A més, segons explica la Policia Nacional, els delinqüents intenten posar nerviosa la víctima fingint una falsa urgència o amenaçant amb multes (si es fan passar per treballadors públics) o fins i tot amb l'amenaça del tancament del negoci.

Per això, els cossos de seguretat recomanen no atendre la trucada i no fer el pagament en cap cas, ja que són transaccions difícils de rastrejar.