Calefacción / Freepik

Fundació Luz Solidària ha organitzat un sopar benèfic sopar benèfic per lluitar contra la pobresa energètica que se suma a altres mesures que ha posat en marxa l'organització per afrontar un problema que afecta el 14% d'espanyols que no encén la calefacció per no poder afrontar el despesa, segons l'Informe d'indicadors de pobresa energètica 2021.

El sopar benèfic se celebrarà el proper 9 de febrer a Madrid i Fundación Luz Solidaria ha convidat a assistir qualsevol persona i empresa que vulgui sumar-se a col·laborar amb la iniciativa. Els fons recaptats es donaran al Programa de Lluita Contra la Pobresa Energètica de l'organització ia tres entitats més que fan tasques socials: Associació AdELA, Associació Espanyola d'Esclerosi Lateral Amiotròfica (dedicada a millorar la qualitat de vida dels malalts d'ELA); Fundació Intheos (lluita contra el càncer mitjançant la investigació); i Fundació Petit Desig (treballa per fer realitat els somnis de nens i nenes amb malalties greus i cròniques).

Fundació Luz Solidaria ofereix, a més, assessorament gratuït personalitzat a famílies i petites organitzacions; defensa dels drets a l'àmbit energètic; gestió i tramitació del bo social elèctric i tèrmic i negociació de plans de pagament de factures pendents davant de les companyies elèctriques. En aquells casos més greus, Fundació Luz Solidària assumeix el pagament de factures pendents d'aquelles famílies que més ho necessiten.

El model de la Fundació Llum Solidària defensa els drets dels consumidors vulnerables a través d'ajuts per pagar-ne la factura en situació desfavorable o en risc d'exclusió; compta amb programes de sensibilització ambiental associat al consum energètic i amb tallers pràctics de reducció de la petjada ecològica i de la petjada carboni i contribueix a altres fins socials vinculats als 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible del Pacte Mundial, especialment aquells objectius vinculats a la salut , suport a la infància, educació o la reducció de desigualtats.

"Cada 74 minuts mor una persona a Espanya víctima de la pobresa energètica , afectant especialment a nadons i avis. Més de 2,6 milions de llars espanyoles es troben en situació de pobresa energètica i encara que s'han ampliat les ajudes al bo social elèctric i tèrmic hi ha un gran desconeixement i dificultats administratives per accedir a aquests ajuts. És clau solidaritzar-se i ajudar els que més ho necessiten perquè puguin tenir una vida digna", ha explicat Isabel Jiménez, presidenta de Fundació Luz Solidària.

Precisament, l'Institut per a la Diversificació i Estalvi d'Energia (IDAE) acaba d'iniciar un estudi de monitorització de la pobresa energètica que té com a finalitat millorar el coneixement actual sobre la vulnerabilitat energètica de les llars espanyoles, per així prendre mesures efectives orientades a pal·liar i disminuir la incidència daquesta problemàtica.