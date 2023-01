Una protesta de metges. Foto: Europa Press

Metges de Catalunya i el Departament de Salut segueixen negociant, aquest dimarts 31 de gener, per intentar arribar a un acord i desconvocar la vaga de professionals de la salut que està convocada per als dies 1, 2 i 3 de febrer. Després de la cinquena reunió de negociació amb la Generalitat, celebrada ahir, dilluns 30.

"En cap cas s'han trencat les negociacions però queda molta feina per fer", va assegurar el secretari general del sindicat, Xavier Lleonart, després de la trobada amb els responsables de Salut. "Hem arribat a l'encaix del mecanisme pel qual es poden executar els acords", ha assegurat Lleonart, que ha explicat que és un marc de negociació que resulta còmode tant per al departament com per al sindicat.



Per la seva banda, el subdirector del Servei Català de la Salut (CatSalut), Alfredo García, ha concretat que els aspectes retributius que reclama Metges de Catalunya es negociaran a través de les meses de treball dels diferents convenis de la sanitat catalana, una mesura que el departament ha defensat des del començament de les negociacions. "No hi ha cap fórmula màgica", va assegurar el representant de la Generalitat.