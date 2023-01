Arxiu - Façana de l'Audiència Nacional, a 14 de juny de 2022, a Madrid (Espanya).

La Sala Penal de l'Audiència Nacional ha confirmat la decisió del jutge instructor Manuel García-Castellón d'arxivar la investigació contra Repsol i Caixabank , i contra el president de la primera, Antonio Brufau, ia l'expresident de la segona, Isidre Fainé, pels treballs del comissari jubilat José Manuel Villarejo per a les dues empreses.

A la interlocutòria de la Secció Tercera, els magistrats rebutgen el recurs que va presentar la Fiscalia Anticorrupció contra el sobreseïment provisional i arxiu de la investigació oberta que va acordar el jutge el 2 de juny de 2022. Així, confirma la resolució del jutge instructor al marc de la peça 21 de 'Tàndem'.

Contra aquesta interlocutòria no hi cap recurs ia partir d'ara continuen les diligències com a procediment abreujat contra les persones que va determinar García-Castellón i que són els exresponsables de Seguretat de Repsol Rafael Araujo i de Caixabank Miguel Ángel Fernández Rancaño, així com el comissari jubilat José Manuel Villarejo, el seu soci Rafael Redondo, el policia jubilat Enrique García Castaño i el subdirector de Serveis de Suport de la direcció de Seguretat Corporativa de Repsol Rafael Girona.