Josh Huerta, un dels ballarins de l'equip de Chanel , va denunciar el 7 de desembre passat que alguns dels participants de l'actual Benidorm Fest no volien pagar al seu equip de ball. No va fer noms, però va encendre les alarmes i molts es van començar a preguntar qui era l'assenyalat. La resposta va arribar fa pocs dies, al podcast La Red Room presentat per Malbert, on la cantant Fusa Nocta va confirmar que era ella la que havia buscat ballarins sense oferir un sou.

Nocta va admetre els fets però alhora va dir que no tenia cap altra opció. És una cantant independent que, a diferència de Chanel l'any passat, no comptava amb fons necessaris ni amb una discogràfica al darrere que recolzés el projecte. "Jo no tinc diners i sé que no és una excusa, però posen qualsevol en un punt on dius, i ara què faig? Jo vull donar-ho tot en la meva actuació i no els estic obligant que estiguin amb mi. Els estic donant una oportunitat ”, va dir Fusa Nocta davant Malbert.

La cantant de 'La meva família' es va defensar explicant que estava segura que aconseguiria el finançament necessari per finalment pagar els ballarins, i va confirmar que ja ho ha fet.

Aquesta història, que podria haver acabat aquí, ha tornat a ser rescatada aquest dimarts per Josh Huerta, ballarí de Chanel, poques hores abans que Fusa Nocta pugi a l'escenari del Benidorm Fest. "El meu dineret és el primer" , ha dit Huerta, incitant que els usuaris de les xarxes socials tornessin a atacar Fusa Nocta. Tot i això, el tir no li ha sortit gaire bé, i la majoria de tuiters li han retret la poca generositat que està tenint amb la participant en un dia clau per a ella. Finalment, Huerta ha sortit del pas amb un nou tuit: "Mai he buscat promoure el hat, ni perjudicar ningú, ara ja se sap, i tot i així no desitjo el mal a ningú, només busco defensar un dels sectors que tant m'ha donat, ho sento si no ho heu entès”.