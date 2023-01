Intel·ligència artificial / Freepik

El programa pedagògic de St. PETER'S SCHOOL és molt innovador i busca anar sempre un pas més enllà i preparar els alumnes no només per als reptes presents sinó, sobretot, per als desafiaments futurs. I per vetllar per la qualitat i la idoneïtat dels continguts i anticipar necessitats futures, el col·legi va crear el 2021 un Comitè d'Innovació (Open Innovation Committee) que es reuneix anualment.

Aquest any el comitè va comptar amb la participació d'experts externs de diversos camps de les ciències com la biologia, la supercomputació, els sistemes alimentaris o la innovació, així com les humanitats, juntament amb una representació de l'equip docent de St PETER'S, i està presidit per Xavier Ferràs , doctor en Economia i Empresa i Professor titular del Departament d'Operacions, Innovació i Data Sciences a Esade. Formen part del comitè Anna Palli , Head of Technology Watch a IRTA, Luis Pareras , soci director a Invivo Capital, Alfons Cornella , fundador d'Infonomia i expert en innovació, amb més de 18 llibres i 1.000 articles publicats i Josep Maria Martorell , Associate Director al Barcelona Supercomputing Center. En aquesta segona edició, el debat s'ha centrat en les implicacions ètiques i de valors que aquesta revolució tecnològica té la que estem assistint.

"Les generacions actuals han nascut en ple desbordament tecnològic i des de l´educació hem de crear l´entorn apropiat perquè entenguin què està passant i ajudar-los a interactuar amb aquestes tecnologies per crear un món millor" afirma el mateix Xavier Ferràs .

Per la seva banda, Alfons Cornella afegeix que “estem en un punt de la història on hem d'arribar a acords per poder gestionar tota aquesta complexitat. El debat que hem tingut avui aquí hauria de passar a molts llocs perquè, entre tots, trobem alternatives a la nostra forma actual de funcionar. Per mi, no hauríem de parlar d'educació sinó d'aprenentatge, ja que el repte que tenim és com ajudar totes les persones a aprendre per desenvolupar el talent personal i ser més feliços”.

Tecnologia i humanisme per treballar pel bé comú. Tots els experts coincideixen a afirmar que el component humanístic i gairebé filosòfic d‟aquesta revolució tecnològica és un altre dels grans reptes que haurem d‟afrontar com a societat. “El sistema educatiu ha de preparar els nens i les nenes per prendre decisions i per entendre, a nivell filosòfic, com treballar per al bé comú, de la societat i del planeta” afegeix Alfons Cornella.

Per a Anna Palli “la irrupció de la intel·ligència artificial té i tindrà múltiples implicacions no només en l'educació sinó també en les nostres vides i en la resolució dels grans reptes socials i ambientals. Hem de considerar quins són els valors essencials sobre els quals han de pivotar les transformacions i potser fins i tot replantejar-nos el significat de conceptes fonamentals com a justícia o prosperitat.”

Per la seva banda Josep Maria Ginjaume, director de St. PETER'S SCHOOL, afegeix que “el Comitè d'Innovació és una experiència extraordinària perquè ens permet debatre sobre aspectes que ja estem desenvolupant a l'escola i contrastar-los amb experts que fa molts anys que estan treballant al àmbit de la innovació, valorant en quina mesura estem alineats amb les necessitats futures dels nostres alumnes i anticipant-nos als canvis que vindran”. A St PETER'S SCHOOL“sempre ens hem preocupat per les persones que estem formant, ja que són les que d'aquí a uns anys hauran de resoldre els reptes que nosaltres els deixem i, per tant, els hem de donar els instruments i els valors que els ajudaran a crear un futur millor”.