La Generalitat ha fixat els serveis mínims per a la vaga parcial de Metges de Catalunya (MC) de dimecres, dijous i divendres que seran del 25% de la plantilla dels centres d'assistència no hospitalària el primer dia, i d'un terç els següents, així com el normal funcionament a Urgències i les unitats especials.

Manifestants amb pancartes i bates blanques durant una manifestació del sindicat mèdic Metges de Catalunya per la vaga sanitària, a 25 de gener de 2023, a Barcelona - David Zorrakino - Europa Press

Segons l'ordre de la Conselleria d'Empresa i Treball, per al Sistema sanitari integral d'ús públic (Siscat) es fixa el funcionament normal d'Urgències i les unitats especials, com ara cures intensives, coronàries, hemodiàlisi i neonatologia; es garanteixen tractaments de radioteràpia i quimioteràpia urgents i de necessitat vital, i s'atenen l'activitat quirúrgica inajornable derivada de l'atenció urgent i greu.

Als centres d'assistència extrahospitalària, s'haurà de garantir l'assistència urgent durant l'horari habitual de cada centre.

Aquest servei es prestarà amb un 25% de la plantilla durant el primer dia, malgrat que, quan es garanteixi amb un dispositiu d'assistència unipersonal, s'haurà de considerar aquesta situació, com a mínim, i es prestarà amb l'assistència normal pròpia dels serveis especials i ordinaris i altres dispositius d'atenció contínua, ia partir del segon dia de vaga s'augmentarà a un terç.

Els serveis farmacèutics es mantindran amb el personal laboral adequat que presti assistència als torns establerts de guàrdia i nit; el personal d'assistència sanitària en centres penitenciaris i centres educatius serà el d'un dia festiu, i el dels serveis de donació de sang del Banc de Sang i Teixits s'estipula en un 50%.

MC ha convocat per a l'1 de febrer aturades a hospitals de 8 a 11 hores i de 17 a 20 hores i en atenció primària d'11 a 14 hores i de 17 a 20 hores; el 2 de febrer, de 8 a 0 hores a hospitals i primària, i el 3 de febrer de 8 a 11 i de 17 a 20 hores a hospitals i d'11 a 14 i de 17 a 20 hores a l'atenció primària.