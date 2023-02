Una manifestació per les pensions. Foto: Europa Press



La coneguda com a pagueta de gener, un abonament extraordinari que rebien els pensionistes el primer mes de l'any per intentar contrarestar la pèrdua de poder adquisitiu a causa de la diferència entre l'augment mitjà anual de l'índex de preus de consum (IPC) i l'increment previst pel Govern, s'ha suprimit aquest 2023.

Es va aplicar des del 2018 fins a aquest any, però amb el nou sistema aprovat pel Govern, la revaloració de les pensions es realitza sobre dades tancades d'inflació real , i no sobre estimacions, per la qual cosa un sistema com el de la pagueta que servia per compensar desviacions a l'estimació ja no és necessari. Per tant, aquest any 2023 serà el primer en què els pensionistes no rebran aquesta mena de paga extra.

El principal col·lectiu de defensa del col·lectiu dels pensionistes, Marea Pensionista , lamenta aquesta decisió. El seu portaveu, Ramon Franquesa , explica a Catalunya Press que mantenir-la és una reivindicació perquè els pensionistes "no segueixin perdent poder adquisitiu".

QUE ES NOTE L'AUGMENT

Després de la negociació, aquest nou any s'han incrementat les pensions un 8,5%, tant per cent que s'aplicarà a les contributives. En canvi, les pensions no contributives han pujat un 15%.



A la pràctica, la pensió mitjana a Espanya es va situar aquest gener, després d'aquest increment, en 1.189,12 euros mensuals, mentre que al desembre la pensió mitjana del sistema era de 1.094,87 euros, cosa que reflecteix una pujada de gairebé 100 euros. al mes.

Tot i això, Franquesa apunta que aquest augment "és insuficient tenint en compte l'augment dels preus i els subministraments". De fet, el portaveu apunta que “les pensions han d'estar al mateix nivell que el salari mínim interprofessional”, com preveu la legislació europea. "El Govern va signar la carta i no l'està complint", alerta Franquesa. I és que segons Marea Pensionista, al voltant del 60% dels pensionistes estan cobrant menys de 1.000 euros al mes, cosa que, lamenten, passa més en dones que no pas en homes.

D'altra banda, Franquesa també incideix que l'altre problema que trobaran molts pensionistes són els canvis en els tipus impositius, a l'IRPF. "Hauria de compensar-se per evitar que acabin pagant més els que en tenen menys", conclou Franquesa.