Una de les reunions de MC i Salut. Foto: Metges de Catalunya



La Conselleria de Salut de la Generalitat i Metges de Catalunya (MC) van assolir, prop de les 9 de la nit del dimarts 31 de gener, un acord per millorar de les condicions laborals dels metges catalans , per la qual cosa el sindicat desconvoca les tres jornades de vaga previstes per als dies 1, 2 i 3 de febrer.

El sindicat ha destacat que ha aconseguit que es creï una taula bilateral , que es reunirà de forma periòdica, i que ha de servir per a la " transformació de l'assistència sanitària pública ". MC considera que això és una "fita històrica" que no s'entén sense les mobilitzacions dels dies 25 i 26 de gener. El seu secretari general, Xavier Lleonart, ha apuntat que una de les seves condicions era convertir-se en un "col·laborador imprescindible" de Salut. "Amb la creació de la taula s'asseuen les bases que han de fer possibles els canvis que necessita el nostre sector", ha apuntat.

Lleonart va assegurar que s'aplicaran millores en les condicions i el temps d'atenció als pacients, que s'optimitzaran les agendes dels facultatius, que s'estudiaran les càrregues de treball, es farà el que calgui per desburocratitzar les consultes i es donarà més temps per a la formació continuada, la investigació i la docència al personal facultatiu.

Des del sindicat van apuntar que "les mesures que proposa Salut ens generen prou confiança per desconvocar la vaga".