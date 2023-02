Foto: Europa Press

Des d'aquest dimecres 1 de febrer és vigent la prohibició temporal de 6 mesos de l'accés de patinets elèctrics al transport públic, decisió presa per l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) després de l'explosió d'un d'aquests vehicles a un vagó de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) el 17 de novembre de l'any passat.

D'aquesta manera, aquests vehicles no podran pujar als busos, metres, tramvies, ferrocarrils ni trens el mig any vinent. La intenció de les autoritats és que, en el termini d'aquest mig any, es treballi en una proposta de regulació sobre l'accés i la seguretat d'aquests vehicles de mobilitat personal, i s'impulsarà l'habilitació de places d'aparcament de patinets a les estacions ferroviàries i intercanviadors d'autobús.

De fet, ja hi ha avenços en aquest sentit, ja que l' Àrea Metropolitana de Barcelona va anunciar, el passat dissabte 28 de gener, que permetrà que patinets i altres vehicles de mobilitat personal aparquin a partir de dimecres 1 de febrer als mòduls del Bicibiox, el servei metropolità daparcament gratuït de bicicletes.