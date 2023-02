Foto: Europa Press

El proper divendres 3 de febrer, a partir de les 10 del matí , Fundació Naturgy organitzarà el webinar Iniciatives per pal·liar la pobresa energètica en el context europeu , per tal de compartir els aprenentatges obtinguts en el marc dels projectes europeus SocialWatt i EPIU Getafe, en què la Fundació participa.

A la jornada s'exposaran també conclusions de l'informe Energy Poverty National Indicators: Insights for more effective measuring , elaborat per l'Energy Poverty Advisory Hub (EPAH) de la Comissió Europea.

La jornada abordarà la situació actual de pobresa energètica tant a Europa com a Espanya, actualment normativa i casos pràctics d'èxit.

Programa

10:00 Inauguració a càrrec d'Ester Sevilla García , directora de Projectes Socials i Internacional de la Fundació Naturgy.

10.15 Presentació de l'informe de l'EPAH: “Energy Poverty National Indicators: Insights for more effective measuring” i de les darreres dades de pobresa energètica a Espanya, amb Roberto Barrella, de la Càtedra d'Energia i Pobresa. Universitat Pontifícia Comillas.

10:45 Mesures regulatòries al voltant de la vulnerabilitat energètica per al 2023 . A càrrec de Jesús Moix, formador de l´Escola d´Energia de Fundació Naturgy.

11.15 Presentació del projecte SocialWatt i iniciatives impulsades en el marc del projecte. Amb Ester Sevilla García , directora de Projectes Socials i Internacional de Fundació Naturgy.

11.35 Presentació del projecte EPIU Getafe. Oficina de Llars Saludables de Getafe. Coordinat per Alejandro López Parejo, cap de l'Oficina de Llars Saludables de l'Ajuntament de Getafe.