Foto: AEPSI

L' Associació Espanyola de Personal Shopper Immobiliari (AEPSI) va celebrar eleccions el desembre del 2022, uns comicis que van significar l'arribada d'Helena Gallardo a la presidència de l'entitat. Ángeles Nieto també és una figura important amb el seu rol de vicepresidenta.

Amb el canvi, la directiva aborda aquest 2023 volent "reivindicar i divulgar" la tasca del personal shopper immobiliari , amb la qual, asseguren "s'ajuda a estalviar temps i diners a l'hora d'escollir el seu habitatge".

Un cop ratificada al càrrec, Gallardo ha fet la seva primera intervenció com a nova presidenta d'AEPSI, assegurant que treballarà “perquè les persones que vulguin comprar un pis no pateixin durant la recerca. Ara com ara comprar la casa ideal és possible, el més difícil és no pagar un alt preu emocional”.

Per això, des d'AEPSI s'implementarà un pla “posant el focus en dues direccions, facilitant als seus associats l'exercici de la seva professió amb una formació continuada i desenvolupant campanyes específiques per divulgar la figura de l'agent del comprador, per tal que el consumidor sigui plenament conscient de la importància d'estar ben assessorat en una compra tan important com és l'habitatge”, ha afegit la nova presidenta de l'entitat.

Gallardo és especialista en dret immobiliari. Després d'ocupar alts càrrecs directius a diferents empreses del sector, va arribar a l'associació el 2016.