La defensa del futbolista Dani Alves ha demanat sortir de presó provisional al·legant que els enregistraments de les càmeres de seguretat de la discoteca Sutton "desmenteixen" la versió de la dona que ho va denunciar per presumptament agredir-la sexualment al bany de la zona VIP del local la nit del 30 de desembre del 2022.

El recurs contra la interlocutòria de presó provisional, presentat dilluns per l'advocat Cristóbal Martell nega que Alves tanqués la porta del lavabo i es recolza en les imatges per afirmar que la noia va entrar dos minuts després que ell, "sense que Dani Alves li franquegi el pas o obriu la porta".

La dona ha denunciat que l'agressió va passar una vegada dins del bany, on no hi ha càmeres, però la defensa d'Alves assenyala que la denunciant ha descrit aquell moment previ "com viscut en un clima de terror, por o microcosmos de dominació, escenari que les imatges desmenteixen de la manera més radical", segons interpreta la defensa.

L'advocat vol convèncer el tribunal de l'Audiència de Barcelona que resoldrà el recurs que no hi va haver "intimidació ambiental" per doblegar la voluntat de la dona. Segons la defensa d'Alves, les imatges "entren en conflicte i contradicció amb la descripció que fa la denunciant", i després posa en dubte també l'explicació de la dona sobre el que va passar dins del bany, que no està gravat.

El futbolista està a la presó provisional sense fiança des del 20 de gener, i des del dia 23 està en un mòdul de presos per delictes sexuals a la presó de Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires (Barcelona).

Amb aquest recurs, la defensa d'Alves persegueix que quedi en llibertat provisional amb fiança i s'ofereix a complir diverses mesures per garantir que no s'escaparà: entre d'altres, està disposat a portar una polsera telemàtica que el geolocalitzi.

També ha proposat al tribunal que l'obligui a comparèixer periòdicament al jutjat, "fins i tot diàriament", entregar el passaport, que se li prohibeixi sortir d'Espanya mentre s'investiga el cas i que se li imposi una ordre d'allunyament de la denunciant.

CONTRADICCIONS A LA VERSIÓ D'ALVES

A l'escrit, la defensa d'Alves admet l'"erràtica declaració" del jugador, que fins i tot ha donat diferents versions dels fets i va començar negant que s'hagués trobat amb la noia.

L'advocat afirma que la negació inicial del jugador "troba natural i rudimentària explicació en la voluntat de preservar la dona i els fills d'una conducta potser impròpia de relació sexual".

Entre els arguments de la jutgessa que el va enviar a la presó provisional, la titular del Jutjat d'Instrucció 15 de Barcelona, hi havia el risc que el jugador s'escapi , cosa que l'advocat d'Alves intenta desmentir en el seu recurs.

Exposa com a "indici d'absència de risc de fuga" que el futbolista va anar des de Mèxic, on juga ara, a la citació dels Mossos d'Esquadra --que el van detenir-- sabent que l'investigaven, i afirma que a Barcelona té "arrelament personal, familiar, social i empresarial".

Un altre element de risc que va apreciar la jutgessa és que el Brasil, d'on és nacional Alves, no té acord d'extradició amb Espanya, però sembla que la defensa això no impedeix que quedi en llibertat provisional amb altres mesures com les que proposa