Infanta Sofia / @EP

La infanta Sofia (15 anys) està centrada en els estudis de quart de l'ESO al col·legi privat Santa Maria dels Rosers de Madrid. Tot i això, això no li impedeix fer un pas endavant en la recerca dels seus somnis: vol ser futbolista . Ara com ara, ja juga de migcampista en un equip madrileny.

Tot i això, la infanta farà les proves per ingressar a un club més important, el CD DUX Internacional de Madrid Football Academy , ubicat a Villaviciosa d'Odón. Aquest equip el formen 21 jugadores i està inscrit a la Reial Federació de Futbol de Madrid. En el cas d'entrar, Sofia es quedaria a la categoria juvenil per la seva curta edat.

Per ingressar a l'equip heu de fer unes proves d'accés prèvies, indicant en quina posició voleu jugar i examinant les vostres capacitats esportives.

Tant la infanta com la seva germana Leonor són aficionades al futbol. De fet, el juliol passat ja van fer el seu primer viatge en solitari per assistir a l'estadi Brentford Community, per veure un partit de la selecció femenina de futbol de l'Eurocopa.