El ministre de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, Félix Bolaños / @EP

El ministre de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, Félix Bolaños , ha afirmat que estan en un moment "clau" de les negociacions per aconseguir una reforma "impecable" de la llei del sí és sí , i ha assegurat que ja han arribat a dos acords amb els seus socis de Govern: "mantenir el consentiment al centre i que no es puguin repetir rebaixes de penes".

"Estem en un moment clau de la negociació, estem d'acord en dues coses: mantenir el consentiment al centre i que no es puguin repetir rebaixes de penes a agressors sexuals", ha indicat Bolaños, aquest dimarts, en el marc de la visita a l'exposició 'Motor d'igualtat. La Residència de Senyoretes (1915-1936)' que acull la Fundació José Ortega i Gasset - Gregorio Marañón.

Per això, ha afegit que han de "buscar una solució perquè s'acabin aquestes rebaixes de penes que ningú no desitja". "Sobre la base dels dos acords, que ja tenim, estan treballant els equips tècnics per aconseguir una regulació impecable", ha puntualitzat.

A més, preguntat per les declaracions de la líder d'Unidas Podemos i ministra de Drets Socials, Ione Belarra, que ha dit que al PSOE "li tremolen les cames" respecte a l'aplicació de la llei del sol sí que és sí, Bolaños ha defensat el seu partit, recordant que té "més de 140 anys d'història" en què han treballat a "l'avenç de drets".

"El PSOE té més de 140 anys història per aconseguir que Espanya avanci cada cop més en drets i en més llibertats, més ocupació i menys precarietat, fa més d'un segle que ho fem", ha conclòs.