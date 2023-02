L'arquitecte Alberto Fuentes Valcárcel ha traslladat a la Direcció Xeral de Patrimoni Cultural de la Xunta de Galícia un informe en què alerta d'un possible cas d' 'Ecce Homo' -- tot i que no tan "agreujat" com el del municipi aragonès de Borja o el de la Verge de Chamorro, a Ferrol-- pel "repintat" d'una verge de l'escultor del segle XIX Isidoro Brocos i que es troba a l'església castrense de Sant Andreu, a la ciutat de la Corunya.

Segons ha explicat, a la talla de la Mare de Déu del Carme la van retirar per restaurar-la encara que, un cop col·locada de nou a l'església, va comprovar, si escau, que "la van repintar en lloc de restaurar-la". "I que aquest va ser l'encàrrec", ha dit aquest arquitecte, que ha afegit que "tota la policromia original ha desaparegut".

"Encara que a la vista no és horrorosa, és una falta igual de greu" , ha assenyalat després de ser preguntat si és comparable amb el cas de l''Ecce Homo'. "No és una cosa tan agreujada com l'Ecce Homo o la Verge de Chamorro", ha sentenciat.

Tot i això, ha assegurat que "segueix sent una gran falta" i que, per aquest motiu, va contactar amb la Direcció Xeral de Patrimoni Cultural perquè s'avaluï el que ha passat. Sobre aquest tipus de casos, ha manifestat que una actuació d'aquest tipus ha d'estar a càrrec de “personal homologat”.

Alberto Fuentes va exposar també que alguns feligresos van traslladar el seu malestar i que per part del rector es va sostenir que "li era igual, que estava millor".

Per part seva, des de la Conselleria de Cultura han confirmat que aquesta setmana ha entrat un escrit sobre aquesta qüestió i que els tècnics de la Direcció Xeral de Patrimoni Cultural estan recollint informació per "conèixer els fets".