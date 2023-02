La ministra d'Igualtat, Irene Montero, intervé en la presentació de l'Estratègia Estatal per combatre les Violències Machistes 2022-2025, al Ministeri d'Igualtat, el 17 de gener del 2023, a Madrid (Espanya).

El nombre de condemnats per delictes sexuals que s'ha vist beneficiat pel nou marc de penes que recull la llei del 'només sí és sí' ascendeix almenys a 374, entre revisions de condemna a la baixa i sentències posteriors en aplicació de la norma . Des del 7 d?octubre, quan va entrar en vigor la reforma del Codi Penal, s?ha ordenat l?excarceració de 24 persones. Les últimes 36 rebaixes de pena han transcendit aquest dimarts i dimecres s'han produït a Astúries, les Balears, Castella-la Manxa, Galícia i el País Basc .

A Astúries, l'Audiència d'Oviedo ha acordat tres noves rebaixes de penes: de 6 a 5 anys i 6 mesos un home que va agredir sexualment una menor; de 64 anys i 6 mesos a 55 anys i 6 mesos a un condemnat per dues violacions consumades i una en grau de temptativa; i de 17 a 6 anys un home condemnat per una agressió sexual a una menor.

A Galícia, l'Audiència de Pontevedra ha dictat dues rebaixes més. En un cas, ha modificat de 6 a 4 anys la pena de presó imposada a un home que va violar una dona a les portes d'una discoteca a Tui el 2016. I a l'altre, ha reduït de 8 a 6 els anys de presó un condemnat per agredir sexualment de forma reiterada la filla de la seva parella quan ella tenia 14 anys.

A més, l'Audiència de la Corunya ha acordat rebaixar de 13 anys a 12 anys i 4 mesos la pena de presó a un home que va violar -al costat d'una altra persona que no va ser identificada- una estudiant de la Universitat de Santiago de Compostel·la a la que va conèixer en un pub.

Al País Basc, l'Audiència de Guipúscoa ha rebaixat de 6 a 4 anys la pena de presó a un jove condemnat per una agressió sexual a una menor a festes de la localitat guipuscoana Zarautz el 2017.

A les Balears, segons dades de la Fiscalia, s'han comptabilitzat un total de 28 revisions a la baixa persones condemnades per delictes sexuals. Aquesta xifra inclou les 10 que fins ara estaven computades, de manera que aquest dimecres caldria sumar 10 casos nous. Dels 28 casos, 23 han tingut el criteri en contra del Ministeri Públic.

Per la seva banda, al Tribunal Superior de Justícia de Castella-la Manxa han comptabilitzat 19 noves rebaixes a les seves audiències provincials; una ha comportat una excarceració.

Amb aquestes 36 noves rebaixes comptabilitzades, el nombre de condemnats per delictes sexuals que s'han vist beneficiats per la reforma penal ha passat de 338 a 373 des de dilluns.

PROPOSTA DE REFORMA



El 20 de gener passat, la ministra de Justícia, Pilar Llop , va lamentar que la 'llei del només sí és sí' no hagi tingut "els efectes desitjats" i va assegurar que en l'àmbit del dret transitori el Govern "va pensar que seria aplicable un altre tipus de resposta" d'acord amb la proposta per la Fiscalia General de l'Estat.

Dilluns passat, la portaveu del Comitè Electoral PSOE, Pilar Alegría , ha assegurat que el grup parlamentari presentarà "com més aviat millor" una proposta de llei per reformar la llei del 'només sí és sí' per "tancar la porta als efectes indesitjats" de la mateixa i per a la qual esperen comptar amb el suport dels socis de coalició d'Unidas Podemos.

Alegria va deixar clar que en cap cas no es tocarà el "cor" de la llei, el consentiment de la dona. Des de Podem han rebutjat qualsevol canvi que suposi tornar al model legislatiu anterior, cosa que aprecia en la proposta de Justícia davant les “pressions” del PP i sectors conservadors.

Davant els últims moviments, Llop ha decidit que finalment no anirà a la cimera entre Espanya i el Marroc que arrenca aquest dimecres a Rabat per quedar-se treballant en la reforma de la 'llei del sol sí que és sí'.

CASOS PER COMUNITATS AUTÒNOMES



A l'1 de febrer, es confirmen revisions de sentència i rebaixes de pena a 17 comunitats autònomes. Segons les dades recollides fins ara per Europa Press, consten 64 a Andalusia, 47 al País Basc, 46 al País Valencià, 42 a Madrid, 33 a Galícia, 21 a Castella i Lleó, 28 a Balears, 20 a Castella-la Manxa, 16 a Astúries, 14 a Canàries, 11 a Catalunya, 9 al Suprem, 8 a Extremadura, 7 a Cantàbria, 2 a Múrcia, 2 a La Rioja, 2 a Aragó i 2 a Navarra.

D'aquests 374 casos, 24 han comportat l'excarceració de condemnats: 6 de Madrid, 3 al País Basc -1 per ordre del Tribunal Suprem-, 2 de Balears, 2 de Galícia, 2 a la Comunitat Valenciana, 2 de Cantàbria, 2 a Astúries, 1 a Extremadura, 1 a Castella i Lleó, 1 a Canàries, 1 a Andalusia i 1 a Castella-la Manxa.

Els casos aquí comptabilitzats representen una estimació a la baixa, atès que no tots els TSJ porten un registre actualitzat al dia del nombre de casos de rebaixes que es dicten als seus tribunals. Al marge, s'han computat també centenars de revisions en què els jutges han considerat que no correspon aplicar la reforma penal de manera retroactiva, entre altres raons, perquè la pena es troba dins de la forquilla ara vigent.

"MÉS FAVORABLE AL REU"



En les 374 modificacions acordades fins ara, els magistrats expliquen que aquestes revisions a la baixa es fan perquè el mateix Codi Penal, a l'article 2.2, estableix que sempre s'haurà d'aplicar la llei "més favorable" al reu.

La llei del 'només sí és sí' ha provocat que el delicte d'agressió sexual absorbeixi el d'abús sexual, cosa que significa que un delicte que fins ara recollia una conducta més greu n'incorpori una de menor gravetat, per la qual cosa la forquilla penal també s'ha ampliat per abastar tot el ventall de comportaments penats ara com a agressió sexual.

Així doncs, les fonts jurídiques consultades expliquen que el nombre de casos en què s'apliquen les rebaixes continuarà creixent davant les revisions pendents a totes les comunitats autònomes.

EL CRITERI DEL SUPREM



El Tribunal Suprem ha assegurat en la sentència sobre el 'cas Arandina' que l'aplicació de la Llei Orgànica de Garantia Integral de Llibertat Sexual és "obligatòria" perquè és "més favorable" al reu.

L'alt tribunal va haver de fer ús de la modificació penal al revisar la sentència del 'cas Arandina' i va condemnar a 9 anys de presó --i no a 10, com demanava la Fiscalia-- dos exjugadors d'aquest club de futbol en aplicar la llei del 'només sí és sí'.

Els magistrats van elevar les penes --des dels 4 i 3 anys que havia fixat el TSJ de Castella i Lleó-- després d'eliminar l'atenuant que s'havia apreciat per la proximitat d'edat i de maduresa entre condemnats i víctima.

El Suprem ja ha rebaixat 9 penes de presó relatives a delictes d'agressió sexual des que va entrar en vigor la reforma del Codi Penal. Una ha comportat una excarceració al País Basc.