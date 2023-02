@EP

Netflix ha aclarit quines són les noves condicions d'ús de comptes compartits i ha indicat que bloquejarà aquells que no registrin activitat passats els 31 dies de l'última connexió en aquest lloc.

Fa mesos que la companyia anticipa un canvi en l'ús dels comptes compartits , ja que busca limitar aquells d'usuaris que no convisquin a la mateixa llar, ja que és habitual que alguns els comparteixin amb amics aliens al nucli familiar.

Tant és així que l'agost de l'any passat va començar a provar el cobrament d'un import addicional per connectar-se fora de casa des d'un televisor. Inicialment, ho va posar en marxa a Xile, Costa Rica i Perú.

Ja al mes d'octubre, durant la conferència dels resultats financers del tercer trimestre, va confirmar els plans de portar aquest cobrament addicional a més països el 2023. Una idea que ha reiterat en el marc dels resultats corresponents al primer trimestre del present any i que a més a més converteix en un dels pilars del seu creixement.

Per comprovar que la connexió a la plataforma es fa des del mateix lloc, Netflix utilitza l' adreça IP , els identificadors dels dispositius i la pròpia activitat del compte. D'aquesta manera, és capaç de conèixer si utilitzeu la connexió a Internet de la llar del titular del compte.

La plataforma ha modificat recentment l'apartat de preguntes freqüents (F&Q) dels tres països on ha implementat tarifes addicionals i ha detallat la manera com gestionarà la compartició de comptes.

Netflix ha assenyalat ara que, per assegurar-se que els dispositius estan associats a una ubicació principal, els usuaris han de connectar-se amb certa freqüència al WiFi de la llar i obrir Netflix , bé la versió web de la plataforma o bé l'aplicació per a dispositius mòbils.

La companyia ha determinat que aquest registre s'haurà de fer com a mínim una vegada cada 31 dies des de la ubicació principal del subscriptor de la plataforma. En cas contrari, suggereix que bloquejarà el compte que no hagi tingut aquesta activitat amb aquesta connexió.

D'altra banda, ha explicat que quan algú inicia sessió al vostre compte des d'un dispositiu que no forma part de la vostra ubicació original també és possible que no pugui reproduir Netflix . Si la companyia finalment bloqueja el servei al dispositiu i l'usuari es troba fora de casa (perquè està de viatge, per exemple), cal sol·licitar un codi temporal per accedir a la plataforma durant set dies.

Netflix no ha assenyalat quin és el procediment a realitzar un cop passi aquest període de temps per a estades més llargues fora de casa ni les vegades que es pot sol·licitar aquest codi per accedir a la plataforma.