Una dona passeja per un dels carrers de Calamocha - Javier Escriche - Europa Press

El fred tindrà en risc les províncies catalanes de Barcelona, Lleida i Girona , que també estarà en risc per fenòmens costaners.

El fred també tindrà presència a Andalusia: estaran en risc per fred Còrdova i Granada; a Aragó, estaran en risc pel mateix motiu Osca, Terol i Saragossa; ia les Illes Balears estaran en risc Eivissa, Formentera i Mallorca per fred i per fenòmens costaners Menorca; la Regió de Múrcia; a la Rioja; ia la província d'Alacant, a la Comunitat Valenciana.

A Castella i Lleó, estaran en avís groc per baixes temperatures Àvila, Burgos, Lleó, Palència, Segòvia, Sòria i Zamora; i, a Castella-la Manxa, la província de Guadalajara.

El temps aquest dijous serà estable i els cels estaran poc ennuvolats o aclarits a la major part del país. No obstant això, al principi del dia s'esperen cels ennuvolats o amb intervals ennuvolats al nord de Galícia, àrea cantàbrica, alt Ebre i altiplà Nord, sense descartar pluges febles i disperses als litorals del Cantàbric, mentre que a la segona meitat del dia estarà poc ennuvolat o clar, excepte a l'entorn del Cantàbric oriental on persistirà la nuvolositat.

També s'esperen intervals de núvols baixos matinals a zones dels litorals de sud i sud-est peninsular, així com a les depressions del nord-est i Mallorca. A l'Estret i Alborán també intervals ennuvolats, sense descartar algun xàfec ocasional.

De la mateixa manera, s'esperen alguns intervals al nord de les illes Canàries de més relleu, amb baixa probabilitat d'algun xàfec dispers.

Aquest dijous hi ha probabilitat de bancs de boires matinals, que tindrien caràcter localment engelant, al sud de Castella i Lleó, sense descartar-les a l'interior de Galícia, alt Ebre, sud-est de l'altiplà Sud, Mallorca i depressions del nord-est. També és probable calimes a les Canàries, especialment a les illes més orientals.

Pel que fa al vent, hi haurà tramuntana forta a Empordà, refermant també al llarg del dia al nord de les Balears; cerç a l'Ebre i vent de component est al Cantàbric, litorals del nord de Galícia, Canàries, Estret i Alborán. A la resta vents fluixos, amb predomini de la component nord a la meitat nord peninsular i resta del Mediterrani, i la component aquest a la resta.