Arxiu - Dues gorres en un vehicle de Mossos d'Esquadra

El Departament d'Interior convoca 850 noves places per a l'ingrés al cos de Mossos d'Esquadra . La convocatòria 46/23 reserva el 40% de les places a dones i, d'aquesta manera, es compleix el doble objectiu d'ampliar la plantilla d'agents i avançar en la feminització el cos.

Actualment, el 23% de les agents del cos de Mossos són dones.

Per segona vegada, el procés de concurs oposició inclou una prova voluntària de coneixement d'idiomes que consistirà en la realització d'un qüestionari adreçat a avaluar la comprensió oral d'un llistat de fins a 16 idiomes, entre els quals la persona aspirant escull 2.

Termini



Les persones aspirants que hi vulguin participar podran presentar les sol·licituds corresponents del 17 de gener al 13 de febrer de 2023, ambdós inclosos.

Procediment

La fase dʻoposició consta de quatre proves obligatòries i eliminatòries que inclouen un qüestionari tipus test de coneixements, una prova dʻaptituds, una prova física dʻagilitat, força i velocitat, un test de competències i entrevista per avaluar el grau dʻadequació professional (responsabilitat, resolució de problemes, cooperació, autocontrol, habilitats socials, etc.) i una prova de llengua catalana. En aquesta fase també es comproven les causes dexclusió per falta daptitud psicofísica i tatuatges.

A banda de la fase d'oposició, les persones que superin les proves hauran d'acreditar els mèrits previstos a la convocatòria. Amb la puntuació de les fases doposició i concurs sobtindrà una puntuació global.

Les persones admeses realitzaran un curs selectiu de formació a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya i, posteriorment, entraran a la fase de pràctiques, també selectives i obligatòries, durant un període de 12 mesos.

Podeu consultar tota la informació de les bases de la convocatòria 46/23, de gener 2023 a la web de Mossos.