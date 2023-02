Foto: Europa Press



Espanya va rebre l'any passat un total de 71,6 milions de turistes internacionals , fet que suposa més que duplicar la xifra de l'any anterior (129,5%) que va estar molt afectat per la pandèmia, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE ) fets públics aquest dijous 2 de febrer. L'INE xifra en 87.061 els milions gastats per aquests visitants, amb una pujada destacada a la despesa mitjana diària que va augmentar un 15,3% i es va situar en 145 euros.

Les dades de moviments turístics a fronteres (Frontur) fets públics per l'institut estadístic espanyol mostren que les xifres de tancament d'any 2022, que freguen els 72 milions de turistes registrats, encara es troben un 14,3% per sota de les registrades a l'any 2019, any rècord per al turisme espanyol en què se superen els 83,7 milions de visitants estrangers al nostre país.

Per a la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto , aquestes dades confirmen la intensa recuperació del sector el 2022 . "S'han complert les expectatives que teníem de recuperar la majoria dels turistes internacionals de la prepandèmia, però el més important és que creix més la despesa i també l'estada mitjana i això suposa una millora de la qualitat i la rendibilitat del nostre sector", ha afirmat.

Els principals països de residència dels turistes que van visitar Espanya durant l'any passat van ser el Regne Unit, França i Alemanya. Per comunitats, Catalunya va ser la principal comunitat autònoma de destinació principal el 2022, amb el 20,7% del total dels turistes. Per darrere es van situar les Illes Balears (amb el 18,5%) i les Canàries (17,2%).