Punts de recàrrega al parking del supermercat / Mercadona

Mercadona, companyia de supermercats físics i de venda online, renova i amplia la seva xarxa de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics amb l'objectiu de millorar el servei a "El Cap" (client). Per a això, la previsió és invertir 21 milions d'euros en la implantació d’aproximadament 5.000 punts de recàrrega semiràpida i convertir la xarxa de recàrrega de la cadena en una de les xarxes privades més grans d'Espanya i del sud d'Europa.

Del total de 2.000 punts de recàrrega dels quals la companyia disposa actualment, 100 ja tenen aquest nou servei millorat, que s'anirà estenent a la resta de botigues de Mercadona de manera progressiva. L'objectiu és que a finals del 2024 totes les botigues amb el nou Model de Botiga Eficient implantat i amb pàrquing tinguin instal·lat aquest nou sistema.

Entre les millores principals d'aquests nous punts de càrrega, destaca que es multiplica per 6 la velocitat de recàrrega i es passa d'oferir 3,7 a 22 kW.

En col·laboració amb Iberdrola i Repsol, que gestionaran el servei i l'atenció al client d'aquests punts de recàrrega, la companyia començarà a oferir aquest servei als seus "Caps", que podran recarregar els seus vehicles elèctrics mentre compren. El client podrà fer totes les gestions a través de l'aplicació mòbil d'aquests proveïdors (Recarga Pública Iberdrola i Waylet de Repsol), com ara pagar de manera senzilla, trobar el carregador més pròxim i saber si està disponible.

Ángela Clemente López, responsable del Servei de Recàrrega per a Vehicles Elèctrics a Mercadona, destaca la importància de tots els col·laboradors implicats en aquest moviment. "Juntament amb Iberdrola i Repsol com a operadors del punt de recàrrega i de Circutor com a fabricant dels carregadors, estem creant una xarxa de recàrrega per a vehicles elèctrics de qualitat, que contribueix a fomentar l'ús del vehicle elèctric i descarbonitzar el transport privat arreu del país, no només a les grans ciutats. A més, els usuaris de vehicle elèctric que recarreguin en aquests carregadors podran reduir aproximadament fins a la meitat el cost d’un trajecte respecte del seu equivalent tradicional", explica.

"Fa anys que Iberdrola impulsa la mobilitat elèctrica en múltiples àmbits, des de la recàrrega pública al sector residencial o empresarial. És per això que avui podem dir que som la xarxa de recàrrega pública líder a Espanya. Aquest acord amb Mercadona ens permetrà acostar encara més la mobilitat elèctrica als ciutadans, amb l’oferta de serveis de recàrrega semiràpida als seus supermercats. Així, els clients de Mercadona podran carregar els seus vehicles mentre compren i, a més, podran utilitzar l'app Recarga Pública d'Iberdrola, i carregar i pagar fàcilment des d'ella, com ja fan més de 100.000 usuaris. Sens dubte, suposa una gran notícia de cara a aconseguir la descarbonització de l'economia a través de la mobilitat elèctrica", assenyala Raquel Blanco, directora global de Smart Mobility d'Iberdrola.

Per la seva banda, Carlos Bermúdez, gerent de Mobilitat Elèctrica de Repsol, afirma que "aquesta aliança amb Mercadona és un pas més de l'aposta de Repsol per la mobilitat elèctrica a Espanya. Gràcies a aquest acord, Repsol incrementa la seva xarxa de punts de recàrrega d'accés públic, fet que posiciona la companyia multienergètica com un dels actors de mobilitat elèctrica més rellevants del país. A més, aquesta fita consolida la nostra posició com a empresa líder en mobilitat i abocada a l'objectiu d'aconseguir zero emissions netes l'any 2050. Som la primera empresa del sector a adoptar aquesta ambiciosa meta."

Aquest moviment és un pas important de Mercadona cap a una estratègia de desenvolupament per a la transició energètica, que ja està en marxa i que va lligada a la implantació d'energies renovables i de mesures d'estalvi energètic als seus centres.