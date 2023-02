Arxiu - Façana del Palau de Justícia de Catalunya, seu del TSJC i de l'Audiència de Barcelona. - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Arxiu

L'Audiència de Barcelona ha absolt el cap de la Policia Local de Pineda de Mar (Barcelona), Carles Santacreu , a qui va jutjar acusat de presumptes coaccions un hotel del municipi que va allotjar agents de la Policia Nacional per l'1-O.

La sentència, absol Santacreu i confirma la condemna d'un any de presó com a autors d'un delicte de coaccions al tinent d'alcalde Jordi Masnou i l'extinent d'alcalde Carme Aragonès , tots dos del PSC, ia "una accessòria d'inhabilitació per a tota mena de càrrec o ocupació pública, tant de caràcter local, autonòmic, estatal o europeu, així com una accessòria d'inhabilitació especial per al dret de sufragi passiu durant el període de la condemna".

Masnou i Aragonès, que a l'inici del judici van arribar a un pacte amb la Fiscalia per aquesta pena, també han estat condemnats al pagament d'un terç de les costes processals causades, declarant d'ofici el terç restant.

Inicialment, el fiscal demanava per a tots una pena de tres anys de presó per suposadament entrar a l'hotel la nit del 2 d'octubre de 2017 i, durant una reunió amb el gerent, dir-li que "si no feia fora els policies el tancaria el hotel al dia següent durant cinc anys".

Masnou i Aragonès van reconèixer els fets per pactar amb la Fiscalia aquesta condemna d'un any de presó --que previsiblement no compliran perquè no tenen antecedents--, mentre que Santacreu va rebutjar les acusacions del fiscal i va negar que sentís amenaces de regidors del PSC el gerent de l'hotel.

Durant la seva declaració al judici, Santacreu ha afirmat que, si hagués sentit alguna amenaça durant la reunió, "hauria obert diligències" complint amb la seva funció com a policia.