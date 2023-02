Foto: Metges de Catalunya

El passat dimarts 31 de gener, in extremis, es va assolir un acord entre Salut i Metges de Catalunya (MC) per desconvocar la segona setmana de vagues dels metges d'hospitals i centres d'atenció primària. Tot i això, el sindicat ha recordat que el gest de confiança i la treva oferta al Departament de Salut només ha fet possible la desconvocatòria dels tres dies de vaga previstos al febrer, "però no comporta cap renúncia de les reivindicacions".

En concret, MC apunta que els compromisos adquirits són: