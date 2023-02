Foto: Generalitat

El conseller d’interior, Joan Ignasi Elena, acompanyat del director general de la Policia, Pere Ferrer; del comissari en cap de Mossos d’Esquadra, Eduard Sallent, i de la cap de la Regió Policial Central, Cristina Manresa, han assistit a l’estrena de la nova uniformitat del cos de Mossos d’Esquadra amb què, a partir d’aquest febrer, comencen a patrullar els agents de seguretat ciutadana.

Gairebé quaranta anys després de l’actual uniformitat encarregada l’any 1984, la policia catalana actualitza la seva imatge operativa, que congeniarà amb el model de policia integral moderna i de proximitat i els valors de servei a la ciutadania assolit al llarg d’aquests quaranta anys. El canvi més visual és a la part superior, on la camisa passa del blau cel al blau fosc, l’escut és metàl·lic i a la part del darrere es llegeix policia, mossos d’esquadra. La gorra de plat se substitueix per una gorra tipus beisbol i els pantalons són també blau fosc amb un teixit elàstic.

La nova uniformitat modernitza la imatge de la policia i millora la seguretat, la mobilitat i la confortabilitat dels agents, amb teixits tècnics adaptats a la funció policial més transpirables, flexibles, resistents i molt més aïllants tèrmicament i contra el vent.

El conseller Joan Ignasi Elena ha destacat que “avui és un dia de molta satisfacció” i que “és un acte de reconeixement i una aposta de futur”. Aquest acte és simbòlic perquè “els uniformes antics són el reconeixement de la feina feta fins ara i els uniformes nous són l’aposta per la identificació d’una policia més moderna”.

Elena ha remarcat que el cos dels Mossos és una “policia amb prestigi en l'àmbit internacional i estimada al nostre país, perquè és capaç d’escoltar el batec de la societat a la qual serveix i d’adaptar-s’hi”. A més, l’uniforme “garanteix la protecció dels agents i el seu confort” i l’identifica amb una policia del segle XXI”, ha dit.

El conseller Elena ha declarat que “apostem decididament pel cos dels Mossos d’Esquadra i és un objectiu dotar-los de més mitjans” amb l’horitzó posat en el 2030. Ha afegit que “ara hi ha una promoció a l’escola, una nova convocatòria de Mossos i aquest any n’hi haurà una altra”.

Per la seva banda, el comissari en cap de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra, Eduard Sallent, ha declarat que “avui és un dia molt important” perquè “no és només un canvi d’uniforme, sinó que és un canvi de la imatge que vol projectar el cos a la societat i l’uniforme identifica el cos”.

UNA INVERSIÓ DE GAIREBÉ 11 MILIONS D'EUROS

El 7 de març de 2022 es va adjudicar licitació del contracte per al subministrament del nou vestuari per a les unitats de seguretat ciutadana amb un pressupost de 10.885.402 euros. En total, el contracte inclou disposar de 84.240 camises de màniga curta, 60.148 camises de màniga llarga, 79.621 pantalons elàstics, 27.064 folres interiors, 18.486 gorres operatives i 14.965 caçadores tècniques amb desmuntable tèrmic.

Durant els mesos de l’estiu, es va dur a terme l’amidament del nou uniforme a diverses comissaries del territori, i des de principis d’any s’està distribuint el material a totes les dependències policials, perquè tots els membres del cos de Mossos d’Esquadra tinguin la nova uniformitat durant aquesta primavera.

A cada un dels efectius se l’està dotant de gorra operativa, camises de màniga curta, camises de màniga llarga, pantalons elàstics, folres interiors i una caçadora tècnica amb desmuntable tèrmic interior. Pel que fa a la vella uniformitat, la camisa blau cel quedarà reservada per a actes de representació del cos en què no calgui, per protocol, utilitzar la uniformitat de mitja gala.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DEL NOU UNIFORME

Aquest canvi de vestuari s’ha basat en tres grans eixos: l'estructura de capes, per donar solució a qualsevol necessitat de confort climàtic; la utilització de teixits tècnics i, finalment, l'assoliment d'una imatge amb prestància que transmeti els valors del cos de Mossos d’Esquadra.

La gorra operativa és de teixit tècnic i de reixeta de color blau nit, de forma octogonal i ovalada, composta de casc, banda i visera blau marí fosc.

Les camises són peces de roba tècnica elàstica i transpirable, de color blau marí fosc, amb el canesú vermell, amb detalls en blanc i botons foscos, lleugerament entallades i es confeccionen en versions per a home i per a dona.

Els pantalons elàstics i els folres interiors són peces de roba monoelàstica. El pantaló, de color blau marí fosc, disposa d'un folre interior desmuntable, amb característiques de paravent.

La nova caçadora tècnica, amb una peça desmuntable tèrmica interior, és una jaqueta adaptada per a la realització d'activitats de tipologies diverses amb l'objectiu de protegir contra el fred. Té una gran capacitat aïllant, també amb característiques de paravent, transpirable i amb capacitat impermeable suficient per a ser utilitzada com a capa exterior en funció de la meteorologia. També està confeccionada amb teixit elàstic i és de color blau marí fosc, amb el canesú vermell i detalls en blanc. Té butxaques a les mànigues perquè l'armilla antibales pugui sobreposar-se a la jaqueta sense que el possible contingut de les butxaques pugui afectar la seguretat i la confortabilitat dels agents.

UN CANVI 40 ANYS DESPRÉS

L’any 1983 amb l’aprovació de la Llei 19/1983, de 14 de juliol, per la qual es crea la policia autonòmica de la Generalitat de Catalunya, el cos de Mossos d’Esquadra comencen a patrullar amb la imatge que ens ha acompanyat fins a l’actualitat: camisa blau cel, pantalons de vestir amb una línia vermella fina i una gorra de plat són els elements que caracteritzen el vestuari dels Mossos i és la imatge que la ciutadania té gravada a la memòria.

Aquesta uniformitat va ser encarregada l’any 1984 per l’aleshores Departament de Governació a tot un referent internacional de la moda del moment, Antoni Miró. L’encàrrec dels Mossos tenia com a objectiu principal dotar la primera promoció del període democràtic d’un uniforme operatiu, sobri, elegant i modern, amb gorra de plat, camisa, pantaló i sabates de vestir. Un disseny que va permetre actualitzar i diferencia la nova etapa que encetava el cos, deixant enrere les funcions assignades als Mossos durant el franquisme.