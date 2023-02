Solomon Perel (1925-2023), el jove jueu que va viure quatre anys en una escola de joventuts hitlerianes, i la vida del qual va ser portada al cinema a la pel·lícula 'Europa Europa', guanyadora del Globus d'Or i nominada als Oscars, ha mort aquest dijous als 97 anys, a Tel Aviv .

Solomon Perel va néixer a Peine (Alemanya) en una família jueva. Amb l'arribada del nazisme va ser expulsat de l'escola i davant dels atacs patits, la família va fugir a Polònia. Davant l'ocupació alemanya del país, els seus pares el van enviar a Rússia amb un abric folrat de paraigües, que el pare fabricava, perquè li servissin de moneda per aconseguir menjar.

A Rússia va ser internat en un orfenat i amb la invasió alemanya, va ser detingut i, en veure com els soldats separaven els jueus per afusellar-los, va recordar l'encàrrec de la seva mare: "Tu has de viure". Així que va dir que era alemany d'origen . Els soldats el van creure i el van convertir en una mena de "mascota" del batalló, aprofitant els seus coneixements de rus perquè servís de traductor en interrogatoris a presoners, com el del fill de Stalin.

Sally Perel @ep

Un dels oficials va decidir enviar-lo a Alemanya i internar-lo en una escola de les joventuts hitlerianes, on va passar quatre anys amb la por contínua que la seva identitat fos descoberta. "De dia era nazi i de nit jueu", va dir Solomon.

"El domini dels idiomes i la seva capacitat per explicar una història inventada sòlida de la seva vida en aquest mitjà tan hostil, així com una sèrie de casualitats, van ser les claus per a la seva supervivència", explica Claudia Muller, traductora al castellà del seu llibre 'Tu has de viure', que el va acompanyar en nombrosos viatges per tot Espanya per a les seves xerrades a col·legis i instituts.

En les vacances a l'escola de les joventuts hitlerianes acudia, amb el seu uniforme, a visitar la ciutat de Lodz (Polònia) on havia deixat la seva família, travessant el guetto, una vegada i una altra al tramvia, amb l'esperança de veure a la seva mare, sense saber que hi havia mort anys abans, com ho van fer el seu pare i la seva germana.

Al final de la Segona Guerra Mundial va ser enviat al capdavant, encara que no va arribar a fer un sol tret, sent capturat pels americans que no creien que aquest soldat nazi fos jueu . Posteriorment, va ser embarcat a Israel, on va viure les conseqüències d'una nova guerra.

Solomon Perel va mantenir en secret la seva història, fins i tot per a la seva dona i fills, fins que en una visita a Alemanya es va trobar amb un dels seus antics professors i va decidir explicar-li qui era.

La seva història va ser publicada a la premsa i va cridar l'atenció de la directora Agnieszka Holland que la va portar al cinema a través de la pel·lícula 'Europa Europa', en què apareixia el mateix Perel, que va aconseguir el Globus d'Or a la Millor Pel·lícula Estrangera el 1990 i nominacions als Oscars, cerimònia a la qual va assistir Solomon Perel, assegut al costat de Barbra Streisand.

Poc abans de morir, Solomon Perel va tenir l'alegria de veure com un institut de la seva ciutat natal, la mateixa on a ell se li havia prohibit assistir a l'escola, rebés el seu nom, Solomon Perel.