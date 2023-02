Operació Fred a Barcelona @ep

El fred i les baixes temperatures activaran aquest dissabte els avisos en una quinzena de províncies mentre que tres més estaran en risc per onatge, segons la predicció de l' Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) que indica que la jornada estarà marcada per gelades en àmplies zones de l'interior peninsular, cims de les Canàries i punts de Mallorca, així com intervals de vent fort a l'Empordà i costa de Galícia.

En concret, el fred activarà els avisos a Barcelona , Lleida , Còrdova, Granada, Osca, Saragossa, Terol, Lleó, Palència, Segòvia, Valladolid, Zamora, Guadalajara, Múrcia i Mallorca mentre que l'onatge posarà en risc Tarragona i Menorca, i ascendirà a important a Girona .

Aquest dissabte, s'esperen cels poc ennuvolats o clars a la Península i les Balears, encara que al principi de la jornada hi haurà alguns intervals ennuvolats a l'àrea de l'Estret i Melilla, i conforme avanci el dia anirà augmentant la nuvolositat a l'àrea Cantàbrica, l'entorn de l'alt Ebre i el nord-est de l'altiplà nord, sense descartar alguna precipitació feble i dispersa al Cantàbric oriental.

A les Canàries, s'esperen intervals ennuvolats que tendiran a ennuvolats, així com xàfecs dispersos, que ocasionalment podran ser de certa intensitat a la Palma. Hi ha possibilitat de calima a illes orientals. La cota de neu a les Canàries se situarà en uns 1.800 metres.

Es poden formar boires matinals a l'interior de Galícia, la vall del Duero, l'Alt Ebre i les depressions del nord-est.

Les temperatures màximes pujaran al sud-est peninsular i les Balears, i baixaran a tot l'extrem nord peninsular. S'esperen pocs canvis a la resta ia les mínimes, amb gelades a bona part de l'interior peninsular, punts de Mallorca i cims de les illes Canàries de més relleu.

El vent bufarà de component nord al terç nord peninsular, Balears i Canàries, amb intervals de fort a l'Empordà i litoral gallec; vent de Llevant moderat a l'Estret i fluix a la resta, predominant el nord-est.