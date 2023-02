Accés al Casino de Barcelona. Foto: Google Maps

Avui dia, amb els telèfons mòbils, sigui cada cop més senzill fer coses que abans ens obligaven a desplaçar-nos. Una, per exemple, és jugar a jocs d'atzar o fer apostes. Les aplicacions ens permeten accedir a casinos virtuals, partides de pòquer i altres jocs en línia i tractar de guanyar diners amb apostes esportives.

Una de les entitats que, des de fa dècades, intenta ajudar les persones amb aquesta addicció és Jugadors Anònims. "A Catalunya tenim 9 grups", expliquen a Catalunya Press des de l'associació. Tots ells estan situats a l' àrea metropolitana de Barcelona; alguns a Barcelona, altres a Santa Coloma i també a municipis com Terrassa. "Varien molt les trobades, però podríem dir que de mitjana assisteixen unes 10 persones", afegeixen.

Des d´aquesta associació apunten que, des de l´arribada d´Internet, l´accés al joc ha canviat. “Ara es pot estar tot el dia jugant, sense sortir de casa”, analitzen. "Abans, a les persones que els feia vergonya, per si algú els veia, potser s'ho pensaven, però ja no és així", lamenten.

És això el que ha fet que augmenti la quantitat de persones addictes, fins al punt que els informes que

del Ministeri de Sanitat (a través de l'Observatori Espanyol de les Drogues i les Addiccions), xifren en 680.000 ludòpates o persones addictes al joc a Espanya.

3 TIPUS DE JUGADORS

Des de jugadors anònims diuen que prohibir la publicitat de les cases d'apostes no resoldria el problema. "El joc ha existit, existeix i existirà", apunten, afegint que la seva funció comença quan algú "reconeix que té un problema" i vol "eines per deixar de tenir-lo".

Per això, apunten que hi ha 3 tipus de jugadors:

- Socials: esporàdics. "Pot ser qualsevol, quan fa una Quiniela o participa a les Loteries, com la de Nadal".

- Professionals: en viuen. "Saben parar, tant quan guanyen com quan perden".

- Addictes: "els que mai guanyen ia més no saben parar".

EL JOC FÍSIC ES MANTÉ

Tot i que ara el joc té la possibilitat de ser online , Catalunya (i també Espanya i la resta de països) manté obertes seus físiques; casinos, bingos i sales de jocs i apostes són locals que, amb més o menys trajectòria, formen part de l'imaginari i de l'escenari de les ciutats.

On són a Catalunya?

CASINS

Els casinos són, tradicionalment (i a tot el món), percebuts com els grans epicentres del joc. Associats també a conceptes com el luxe, a Catalunya n'hi ha 4: el Casino Barcelona, el Gran Casino Costa Brava, el Casino Peralada i el Casino Tarragona.

- Casino Barcelona: situat a la zona del Port Olímpic, compta amb un gran nombre de taules de joc que inclouen ruleta, blackjack i poker. També organitzen tornejos, cosa que l'ha convertit en una referència europea al sector. Està gestionat pel Grup Peralada, propietat de la família Suqué Mateu.

- Gran Casino Costa Brava: un dels dos que hi ha a la Costa Brava. Està situat al centre de Lloret de Mar i és un complex d'oci format per sales de joc i diferents punts de restauració. Té capacitat per a unes 1.000 persones. El controla Cirsa, segons va apuntar una investigació de Crític.

- Casino Peralada: un dels més emblemàtics de Catalunya. Inaugurat el 1979, el Casino Peralada està ubicat al magnífic Castell de Peralada, del segle XIV. Dins de les seves instal·lacions els visitants de tot arreu del món poden trobar sales de jocs, prestigiosos restaurants, espectacles i música en directe. Està gestionat pel Grup Peralada, propietat de la família Suqué Mateu.

- Casino Tarragona: situat al bell mig de la ciutat, el Casino Tarragona combina gastronomia, música en directe, espectacles i joc d'atzar en un ambient molt modern i acollidor. Està gestionat pel Grup Peralada, propietat de la família Suqué Mateu.

Així, l'única província de Catalunya sense casinos és Lleida.

BINGOS

El Bingo Laietana, a Barcelona. Foto: Google Maps

De dimensió més reduïda que els casinos, tenen presència a molts municipis de Catalunya.

La Jonquera, Reus, Pineda, Barcelona, Salou, Hospitalet de Llobregat, Platja d'Aro i Granollers, entre d'altres, són alguns dels municipis del territori on operen aquest tipus de locals.

A diferència dels casinos, que en un 75% dels casos són operats per la família Suqué Mateu, n'hi ha una gran quantitat que són operats per Cirsa.

Alguns tenen llicència d'explotació de bingo electrònic.

SALES DE JOCS I APOSTES

El model de local més recent i també el més visitat. De petit format (encara que cada cop ofereixen més serveis), estan repartides de llarg a llarg de la geografia de Catalunya.

Sportium i Golden Park són les dues companyies amb més presència física als carrers de Catalunya (també d'Espanya), encara que n'hi ha d'altres controlades per altres empreses o operadors.

El que ha canviat en els darrers anys és la tendència d‟obertura d‟aquests locals; com va informar Ara a principis d?aquest any, Madrid ja té vuit vegades més sales de joc que Barcelona. A més, a la capital d'Espanya s'han obert 50 d'aquestes sales físiques els darrers 3 anys, mentre que a la capital de Catalunya no es donen llicències per obrir-les.