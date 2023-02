El conseller de Salut de la Generalitat, Manel Balcells , ha considerat que la creació d'una taula de treball amb els metges --una mesura contemplada a l'acord aconseguit dimarts amb Metges de Catalunya (MC)-- "ha fet grinyolar alguns equilibris dins del sector sanitari.

En una entrevista al diari 'El País', Balcells ha dit que " és possible " que aquesta mesura hagi incomodat la resta dels sanitaris, però ha recalcat que la interlocució directa amb els metges ha permès desconvocar les vagues .

Tot i això, ha defensat que la infermeria és un pilar bàsic per al qual la seua Conselleria vol "desenvolupar un model d'infermeria de pràctica avançada en diverses especialitats i pagar-les com a tal".

En preguntar-li si la vaga de sanitaris de la setmana passada a Catalunya anava dirigida a la seva gestió oa les anteriors, ha respost que per la seva és impossible per una qüestió de temps i perquè quan va assumir la cartera es va trobar “ un sector molt desordenat i potes a dalt ".

D'altra banda, ha considerat que " seria erroni " fixar un màxim de visites per dia perquè, segons la seva opinió, cal diferenciar entre les visites presencials, les entrevistes telefòniques i les baixes que es puguin gestionar automàticament.

MESURES PER FACILITAR L'ACCESSIBILITAT



Sobre el paquet de mesures urgents que va anunciar per facilitar l'accessibilitat , ha detallat que algunes mesures encara s'han d'acabar de concretar però que "van en la línia que els equips d'atenció primària disposin de recursos per afrontar i dimensionar les càrregues de treball ".

I a nivell tecnològic , el paquet inclou iniciatives perquè tots els ambulatoris tinguin centraleta telefònica intel·ligent així com per “desenvolupar la figura del referent administratiu sanitari avançat per reduir la càrrega de distribució de visites”.