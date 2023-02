L'escriptor i cronista català Josep Maria Espinàs ha mort aquest diumenge als 95 anys. | @ep

L'escriptor i cronista català Josep Maria Espinàs ha mort aquest diumenge als 95 anys, segons ha informat la Institució de les Lletres Catalanes .

" Lamentem profundament la mort de l'estimat escriptor Josep Maria Espinàs ", ha expressat la institució, i ha traslladat el condol a la família i amics de l'escriptor.

Josep Maria Espinàs (Barcelona, 1927) va publicar uns 90 llibres i un gran gruix d'articles, va ser un dels impulsors en ple franquisme de la Nova Cançó i va ser guardonat amb diversos premis com el Premi Sant Jordi i el Premi d'Honor de les Lletres Catalans .

Espinàs va ser un escriptor de diversos gèneres, viatger dins i fora de Catalunya , periodista d'opinió , entrevistador televisiu i pioner del moviment de la Nova Cançó catalana , ja que va ser a finals de la dècada de 1960 un dels fundadors dels Setze Jutges .

La seva faceta com a escriptor va començar el 1953, quan es va donar a conèixer amb la novel·la ' Com ganivets o flames ' (1954), i posteriorment amb altres com ' Tots som iguals' (1956) -- que es va traduir a l'anglès i va rebre crítiques elogioses a ' The New York Times' --, 'Combat de nit' (1959) i 'L'últim replà' (1962).

Ha escrit també multitud de llibres de viatges , protagonitzats per la sèrie ' A peu per ', en què recorria la geografia catalana i de la resta d'Espanya: va començar el 1989 recorrent la comarca de la Terra Alta de Barcelona i va acabar el 2009 amb un viatge per Múrcia.

Del seu vessant més viatger també destaquen ' Viatge al Pirineu de Lleida ' (1957) i 'Pels camins de cendra, al Berguedà cremat' (1994).

A més, ha publicat assajos de divulgació , contes infantils, biografies i fins i tot cançons ; entre elles, l' Himne del Futbol Club Barcelona amb Jaume Picas.

IMPULSOR DE LA NOVA CANÇÓ

Com a impulsor de la Nova Cançó, va ser un dels que van introduir i van popularitzar la 'chanson' francesa a Catalunya, sobretot gràcies al primer disc dels Setze Jutges, 'Espinàs canta Brassens'.

A partir d'aquí va cantar per Catalunya durant deu anys, amb unes cançons marcades per la poètica i la quotidianitat, a més de fundar l'editora discogràfica Concèntric Promotora i el local de música en directe La Cova del Drac , on actuava com a presentador i cantautor.

També va cultivar el periodisme , i entre 1976 i 1999 va publicar una columna diària a l'' Avui ', articles pels quals va rebre el premi Ciutat de Barcelona de 1983.

Aquest mateix any va néixer TV3 , i en aquesta dècada van destacar les seves llargues entrevistes del programa 'Identitats ' a personatges de tota mena que ell considerava prestigiosos o singulars; alguns, anònims per al públic.

Entre els guardons que atresorava destaquen el Premi Sant Jordi de Novel·la per 'L'últim replà' (1962), la Creu de Sant Jordi de la Generalitat (1983) i el Premi Nacional de Cultura de la Generalitat (1995).

Té obra traduïda a l'alemany, anglès, èuscar, castellà, francès, italià, japonès, holandès, portuguès i txec, i des del 1990 va publicar els seus llibres a l'editorial La Campana, que va fundar juntament amb Isabel Martí.

