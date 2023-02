Ciutat amb arbres / Freepik

Investigadors de l' Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) han identificat en un estudi que més d'un 4% de les morts que es produeixen a ciutats durant l'estiu es poden atribuir a l'augment de les temperatures, ha informat el centre impulsat per la Fundació La Caixa en un comunicat.

En concret, ha atribuït aquestes mortes a un fenomen anomenat 'illes de calor urbanes' : la menor vegetació, la densitat de població i les superfícies impermeables d'edificis i carrers provoquen una diferència de temperatura entre la ciutat i les zones circumdants, segons el treball que ha publicat la revista 'The Lancet'.



"Ja sabem que les altes temperatures en entorns urbans s'associen amb resultats negatius per a la salut, com ara insuficiència cardiorespiratòria, ingrés hospitalari i mort prematura", diu l'estudi.

Els investigadors han utilitzat dades de 93 ciutats d'Europa --que representen un total de 57 milions d'habitants--, entre el juny i l'agost del 2015, i han recopilat dades sobre les temperatures diàries rurals i urbanes de cada ciutat. Els resultats mostren que, de juny a agost del 2015, les ciutats van ser de mitjana 1,5 graus més calents que les àrees circumdants: 6.700 morts prematures es poden atribuir a l'augment de les temperatures urbanes, cosa que representa el 4,3% de la la mortalitat total durant els mesos d'estiu i l'1,8% de la mortalitat durant tot l'any.

Un terç d'aquestes morts (2.644) podrien haver-se evitat augmentant la coberta arbòria fins a un 30% de l'espai urbà, de manera que es reduirien les temperatures.

Així, han remarcat els beneficis substancials de plantar més arbres a les ciutats, encara que han advertit que això pot ser difícil en algunes ciutats a causa del seu disseny, i que plantar arbres s'ha de combinar amb altres intervencions com ara teulades verdes o altres alternatives per reduir la temperatura.

Les ciutats on es poden beneficiar més de l'augment de plantació d'arbres són al sud i l'est d'Europa, on les temperatures d'estiu són més altes.

Cluj-Napoca, la ciutat romanesa, va tenir la quantitat més gran de morts prematures per la calor el 2015: 32 per cada 100.000 persones, on la cobertura d'arbres és tan sols del 7%. A Lisboa, el percentatge de cobertura és de 3,6%, mentre que a Barcelona és del 8,4%. A Oslo és del 34% ia Londres del 15,5%.