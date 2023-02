L'autobús de l'Ingrés Mínim Vital / @EP

L'autobús de l' Ingrés Mínim Vital es desplaçarà a Catalunya aquesta setmana, on romandrà fins divendres a diferents emplaçaments. Fins ara, el dispositiu ha atès 2.683 persones.

L'autobús informatiu estarà a Reus (Tarragona) els propers dimarts 7 i dimecres 8 de febrer, a Barcelona, dijous 9 i divendres 10, ia Cornellà de Llobregat (Barcelona), dissabte 11 i dilluns 13. Els ciutadans que hi estiguin interessats tant en conèixer la prestació com l'estat de la seva sol·licitud o vulguin saber si hi tenen dret i, si escau, sol·licitar-la, podran acudir sense necessitat de cita prèvia.

A Reus, l'autobús estarà estacionat dimarts i dimecres a la Plaça de la Llibertat; dijous i divendres, a Barcelona, a la Rambla del Raval; i el dissabte 11 i dilluns 13, a Cornellà de Llobregat, a la cruïlla entre Carrer de Joan Arús i Borràs amb Av. Sant Ildefons. L´horari d´atenció és de 9 a 14 hores i de 15 a 18 hores.

L'autobús, que es va posar en funcionament l'octubre del 2022 amb l'objectiu d'acostar-se als possibles beneficiaris de l'Ingrés Mínim Vital que no han sol·licitat la prestació i informar-los, ha estat aquesta setmana a Alacant (30 de gener), a València (1 i 2 de febrer) ia Castelló (avui divendres i demà dissabte). Des que es va començar a prestar aquest servei d''oficina mòbil' i fins avui a les 12.00 s'ha atès en total 2.683 persones.

Pel que fa al perfil de les persones ateses, s'observa que el 68% són dones i el 55% havia sol·licitat la prestació prèviament. Entre els que ja havien sol·licitat l'IMV, el 49% estava en tramitació i, entre els qui no ho havien sol·licitat, un 35% va ser per desconeixement i el 33% explica que va ser perquè pensaven que no complien els requisits.

Sobre la motivació de les persones que s'han acostat a l'autobús, el 71% ho ha fet per sol·licitar informació, el 25% per resoldre dubtes i el 3% per ser acompanyat a la tramitació.

L'Ingrés Mínim Vital (IMV) ha arribat a 560.809 llars on viuen 1.579.949 persones, segons l'estadística publicada per l'Institut Nacional de la Seguretat Social fins a finals de gener.

Aquesta prestació, que abona la Seguretat Social, està tenint una incidència especial en la reducció de la pobresa infantil ja que del total de beneficiaris un 42,8% són menors (676.288).