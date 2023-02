Endesa lliura la carta de Joan de la Cosa / Endesa

Endesa ha estat reconeguda per l'Associació de la Carta de Joan de la Cosa com a dipositari d'un dels exemplars de la Carta de Joan de la Cosa. Aquesta personalitat va ser un marí, cartògraf i navegant espanyol que va participar en set viatges a les Índies, incloent els dos primers viatges amb Cristòfor Colom.

L'any 1.500, Juan de la Cosa va dibuixar el primer document gràfic en què apareix el continent americà. Un bé que serà encarregat per Endesa per ser "una empresa ibèrica, de vocació global, d'innovació permanent i de vocació de servei públic" , tal com ha reconegut l'Associació de la Carta de Joan de la Cosa.