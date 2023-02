Vegetació afectada per les gelades al concello de Sandiás, a 24 de gener de 2023, a Ourense, Galícia / @EP

Les temperatures baixaran aquest dilluns a gran part d'Espanya i el fred posarà en risc 17 províncies , amb mínimes de fins a -9ºC, mentre una desena de províncies tindran avís per fenòmens costaners, segons el pronòstic de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) .

En concret, Granada, Còrdova, Osca, Terol, Saragossa, Àvila, Burgos, Lleó, Palència, Segòvia, Sòria, Zamora, Girona, Lleida, Ourense, Madrid i Guadalajara estaran en alerta groga per temperatures mínimes. A més, Almeria, Castelló i València estaran en alerta groga per nevades que afectaran especialment l'interior.

L'onatge , per part seva, activarà l'avís groc a Cadis, Astúries, Girona, Barcelona, Tarragona, la Corunya, Lugo, Alacant, Castelló i València, mentre l'alerta pel mateix fenomen serà taronja a les Balears.

En concret, a les Balears, que també tindrà alerta groga per vent i pluges, es preveu risc important per onatge amb vent del nord i nord-est de 50 a 60 km/h (força 7) i onades de tres a quatre metres.

A Girona, amb alerta groga també per vent i fred, a l'avís taronja per onatge s'avisa de vent del nord i nord-oest de 50 a 75 km/h (força 7 a 8) i onades de tres a quatre metres.

En general, aquest dilluns estarà marcat per la inestabilitat al terç oriental peninsular, Balears i entorns d'Alborán i Estret, esperant-se un augment de la nuvolositat i probabilitat de ruixats, que seran dispersos i ocasionals en general. Aquests podran ser més intensos i freqüents a la meitat est de Balears, est de Catalunya i Comunitat Valenciana durant la segona meitat del dia.

També, s'esperen alguns intervals ennuvolats a la resta de la meitat nord i zona centre, estant poc ennuvolat al sud-oest peninsular. A les Canàries, intervals ennuvolats, amb xàfecs ocasionals al nord de les illes de major relleu i amb baixa probabilitat a la resta.

COTES DE NEU I VENT



Les cotes de neu se situaran en 1.600/1.800 metres a les Canàries, mentre a la Península aniran baixant fins a uns 300/500 metres a Catalunya i als Pirineus. Així mateix, se situaran en 500/800 metres al sud del sistema Ibèric i Balears, i en 900/1.200 ma la resta del sud-est peninsular.

Per la seva banda, les temperatures màximes no canviaran al nord-oest peninsular, però baixaran a la resta, de forma notable a l'àrea Pirinenca i zona de Llevant. Les mínimes baixaran a la majoria de la Península, excepte a la vall del Guadalquivir, on augmentaran. En aquest context, es preveuen gelades generalitzades a àmplies zones de l'interior peninsular, localment fortes als Pirineus.

A més, aquest dilluns predominaran vents del nord-est, que bufaran amb intervals de fort al litoral català, Balears i litoral gallec. A les Canàries, del nord moderats.

ONATGE A LA COSTA CATALANA

Protecció Civil de la Generalitat també ha activat l'alerta del Pla PROCICAT per fort onatge. Segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya, des d'aquesta nit fins dimecres a la tarda es podran produir onades superiors als 2,5 metres.

Aquesta nit començarà el temporal marítim, que s'incrementa durant el matí, sobretot a la meitat nord del litoral, ia la tarda s'estendrà per tota la costa.