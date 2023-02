Foto: Europa Press

Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conegut com El Pequeño Nicolás, encara aquesta setmana el seu cinquè judici , aquesta vegada acusat a l'anomenat Cas màfia policial d'haver accedit "en diverses ocasions" el 2014 a "informació de caràcter confidencial pertanyent al Ministeri de l'Interior que obrava a les bases de dades policials", fent-se passar per agent del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI), per la qual cosa la Fiscalia demana per a ell 9 anys i 9 mesos de presó ".

L'Audiència Provincial de Madrid celebra la primera sessió del judici aquest dilluns 6 de febrer i s'espera que s'estengui fins dilluns que ve 13. La Fiscalia li atribueix un presumpte delicte d'integració en grup criminal, un delicte continuat de descobriment i revelació de secrets i de violació de secrets com a inductor i un delicte de suborn actiu.

Aquest serà el cinquè judici a què s'enfronti el jove, que ja ha estat condemnat en tres causes més i absolt en una. En total, acumula 8 anys i 2 mesos de presó en condemnes, però fins ara cap de les resolucions no és ferma, perquè la seva defensa ha presentat recursos davant tribunals superiors.