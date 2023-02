Conseqüències del terratrèmol a Aleppo, Síria @ep

El terratrèmol registrat la matinada passada a Turquia i els que s'han continuat produint en les hores següents podria generar un tsunami amb potencial per assolir les costes de les Balears, segons ha advertit l'Il·lustre Col·legi de Geòlegs.

"És preocupant que hi ha una alerta de tsunami que podria arribar a afectar les Balears, primer, naturalment, Xipre i Creta, després Itàlia, Sicília, Còrsega i, finalment les Balears" , ha alertat el president de l'ICOG, Manuel Regueiro.

A més, ha explicat que aquest sisme de magnitud 7,8 ha alliberat una energia similar a l'explosió d'1,2 milions de tones de trinitrotoluè (TNT) i ha tingut lloc al límit sud de la Placa d'Anatòlia, una subplaca tectònica de l'Euroasiàtica.

Regueiro ha detallat que la placa euroasiàtica té dos grans conjunts de falles transformants, la del nord, que va provocar els greus terratrèmols el 1999 i aquesta, que ha tremolat aquest dilluns, que està alineada amb Xipre. El sisme s'ha registrat a uns 7 quilòmetres de profunditat segons els serveis sismogràfics de Turquia i, a una mica més de profunditat, uns 10 quilòmetres, segons els equips nord-americans, a uns 600 quilòmetres a l'est d'Ankara.

"És una zona que ha patit grans terratrèmols al llarg de la seva història", comenta el president dels geòlegs que considera que el país a la porta d'Àsia hauria d'invertir en construcció d'edificacions sismoresistents, com al Japó, on els edificis s'ondulen uns 25 centímetres per evitar-ne l'esfondrament.

El geòleg ha lamentat que a Turquia, que és un país amb nombrosos i greus terratrèmols cada cop fan edificis més alts, cosa que seria contrari a les necessitats de seguretat sísmica.

Pel que fa a Espanya, ha reclamat al Govern que aprovi la nova norma d'edificació sismoresistent, que es va exposar a informació pública l'estiu passat però que encara segueix sense aprovar-se de manera definitiva.

Regueiro indica que aquesta nova norma incorpora i aplica l'últim mapa de risc sísmic, que data del 2015, i que indica el risc de cada zona i les necessitats a l'hora de construir edificacions en aquestes àrees de més perill.

Regueiro ha lamentat l'elevadíssim nombre de víctimes mortals i d'afectats que deixarà aquest succés, que ha afectat especialment el sud de Turquia però també el nord de Síria.

A més, ha comparat l'actual terratrèmol amb els registrats a Christchurch (Nova Zelanda) o el de Sumatra (Indonèsia) el 2016. Si bé veu "poques" possibilitats que es produeixi un esdeveniment sísmic de naturalesa similar pugui passar a Espanya assegura que no es pot descartar, després del gran terratrèmol de Lisboa el 1755 que va provocar un tsunami de 15 metres; el de Cap de Sant Vicent el 1968 i un altre a Granada el 1954.

De fet, indica que la zona del sud de la Península és una de les de més risc. En aquest context, el president dels geòlegs ha demanat al Govern que posi en marxa "com més aviat millor" la nova norma sismorresistent que estableix les zones segons el nivell de risc; que millori l'educació geològica a primària i secundària i que inverteixi en recomanacions a seguir per la població en cas de terratrèmol malgrat que el reg sigui, en general, baix.

Regueiro ha assenyalat que Protecció Civil ha posat en marxa un sistema de senyalètica davant de tsunamis que s'implantarà a les costes espanyoles i, en aquesta línia, proposa que s'adoptin mesures similars a les zones de més risc.

D'altra banda, ha confirmat que l'ONG Geòlegs del Món, de moment, no acudirà a l'emergència a Turquia, atès que és un país d'altes capacitats en la matèria i està allò "prou" desenvolupat per necessitar ajuda per part dels geòlegs. En aquest moment, l'ONG està treballant en cooperació geològica a zones d'Àfrica i Amèrica.