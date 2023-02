Neu a Montserrat (Barcelona)

Tretze comunitats autònomes tindran activats aquest dimarts avisos per risc o risc important per baixes temperatures mínimes, nevades, vent o fenòmens costaners, segons ha informat l' Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) que espera l'arribada d'una massa d'aire continental amb fred i una altra , humida i procedent de la Mediterrània que interaccionaran i deixaran termòmetres hivernals i nevades copioses a l'est de la Península.

En concret, el risc per nevades serà important (avís taronja) a Barcelona, Girona, Terol i Castelló, on podran acumular al llarg del dia entre 10 i 20 centímetres de gruix de neu , mentre que tindran avís groc també per nevades que deixaran de 2 a 5 centímetres a Tarragona , Sòria, La Rioja, València, Múrcia, Albacete, Almeria, Granada.

A més, el risc per temperatures mínimes afectarà sobretot el centre i la meitat nord i tenyirà amb avís groc per risc de gelades nocturnes a Orense, Cantàbria, les nou províncies de Castella i Lleó, La Rioja, Osca, Saragossa, Terol, Girona, Lleida, Guadalajara i Madrid. A totes aquestes províncies les temperatures mínimes estaran entre -4 i -8 graus centígrads.

Així mateix, tindran risc per precipitacions les Balears, Tarragona, Terol, Castelló, Màlaga i Cadis, on es podran acumular al voltant de 20 litres per metre quadrat en una hora i fins a 60 litres per metre quadrat en 12 hores.

Pel que fa al risc per vents forts, l'avís groc estarà activat aquest dimarts a les Balears, Girona, Barcelona, Tarragona , Castelló i València, on s'assoliran ratxes de 70 a 80 quilòmetres per hora.

Mentrestant, els fenòmens costaners afectaran bona part de les costes de la Península i de les Balears. En concret, tindran avís groc a La Corunya i Pontevedra, Lugo i Astúries, per vent del nord-est de 50 a 61 quilòmetres per hora i mar combinada del nord i del nord-oest de 4 metres. L'avís serà taronja, per risc important a les costes de Catalunya, Comunitat Valenciana, excepte al sud de la província d'Alacant on serà groc, així com a les illes Balears. En aquestes zones, el vent bufarà amb una intensitat de 60 a 70 quilòmetres per hora i onades de 4 a sis metres.

L'AEMET espera així precipitacions localment fortes o persistents a l'est de Catalunya, el País Valencià, les Balears i l'àrea de l'Estret i avisa per nevades a l'interior de l'est peninsular així com per un descens notable de les temperatures a l'interior peninsular. Els vents bufaran forts o amb intervals de fort a la meitat nord del litoral mediterrani, les Balears, el litoral de Galícia i l'Estret.

Els cels estaran ennuvolats o coberts a l'est de Catalunya, Comunitat Valenciana, Balears i àrea de l'Estret, amb xàfecs localment forts o persistents i amb algunes tempestes i calamarsa.

A la resta de la Península s'esperen cels ennuvolats o amb intervals ennuvolats i amb probables ruixats, que seran una mica més intensos i freqüents al terç sud ia l'entorn d'àrees de muntanya del centre i nord-est peninsulars. Al sud de Galícia ia l'oest de l'altiplà nord els cels estaran poc ennuvolats i al final del dia tendiran a ennuvolats.

Per a les Canàries l'AEMET pronostica intervals ennuvolats, amb xàfecs ocasionals al nord de les illes i que poden ser amb tempestes a Lanzarote, encara que amb baixa probabilitat al sud. Les precipitacions seran en forma de neu a partir de 1.700 metres a les Canàries; des de 300 a 600 metres al nord; de 600 a 900 metres al centre i l'est ia uns 1.000-1.200 metres al sud de la Península i les Balears.

A aquesta situació se sumarà un descens generalitzat de les temperatures màximes que cauran de forma notable al terç sud. Les mínimes, encara que pujaran al sud-oest, tindran pocs canvis o fins i tot baixaran lleugerament a la resta. D'aquesta manera, l'AEMET espera glaçades localment fortes als Pirineus. A les Canàries, pocs canvis.

Finalment, el vent bufarà del nord-est i ho farà amb força o amb intervals forts a la meitat nord del litoral mediterrani i Balears. Al litoral gallec bufaran intervals de fort i de Llevant a l'Estret. A les Canàries el vent arribarà del nord i nord-oest.