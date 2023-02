Terratrèmol a Turquia @ep

L' Associació de Consumidors i Usuaris a Xarxa (Consumur) ha demanat aquest dilluns precaució davant dels possibles fraus en sol·licituds de donacions per ajudar les víctimes del terratrèmol que ha sacsejat Turquia i Síria, amb prop de 2.600 persones mortes segons les xifres oficials.

L'organització ha explicat en un comunicat que té constància que, "davant de situacions tràgiques com aquesta, augmenten els fraus per Internet a través de pàgines webs falses, fent-se passar per víctimes o representants d'organitzacions humanitàries", amb l'objectiu de rebre transferències bancàries o girs, o per fer-se amb dades privades i contrasenyes de targetes o comptes bancaris.

Consumur ha recordat als usuaris que les donacions no s'han de fer a través d'intermediaris, sinó directament a organitzacions reconegudes o institucions governamentals que estan recaptant fons.

Per això, ha aconsellat no enviar quantitats econòmiques a través de comptes bancaris que figurin en correus electrònics, sinó que “s'han de verificar a través de les pàgines webs dels organismes reconeguts que, efectivament, estiguin recaptant fons”.

Així mateix, ha reclamat als usuaris que hagin rebut un correu electrònic amb peticions d'ajuda per a Turquia i Síria i que el seu contingut o procedència resulti sospitosa que denunciïn la situació.