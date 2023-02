Foto: Europa Press

És una cosa que porta de cap al Ministeri de l'Interior i que ha fet que s'hagin de destinar molts recursos i hores a les unitats especialitzades de diversos cossos policials: les estafes onlin són cada vegada més habituals i afecten cada vegada més sectors i presenten graus de sofisticació cada vegada més grans. De fet, les xifres més recents de què disposa l'administració és que en els darrers 5 anys han crescut més d'un 450%.

De fet, és habitual veure publicacions de cossos com la Policia Nacional i la Guàrdia Civil alertant algunes d'aquestes pràctiques. Conceptes com phishing, catfishing, cramming, estafes romàntiques, fraus de lloguer i compres online, entre d'altres, ja formen part de la nostra quotidianitat i, per desgràcia, cada vegada són més freqüents.



El Ministeri de l'Interior, al seu portal de transparència, permet consultar, per comunitats autònomes i també per províncies, el nombre de casos detectats i les detencions que s'han dut a terme any rere any.

Les categories que distingeixen les dades oficials del ministeri són:

- Accés i intercepció il·lícita;

- Amenaces i coaccions;

- Contra l'honor;

- Contra la propietat industrial i/o intel·lectual;

- Delictes sexuals;

- Falsificació informàtica;

- Frau informàtic;

- Interferència en les dades i el sistema.

Les dades més recents, corresponents al 2021, xifren en més de 305.000 els delictes en línia ocorreguts en territori espanyol. Amb diferència, el frau informàtic va ser el que més casos va registrar, amb un total de 267.011, fet que suposa un 87,54%.

Derivats de tots aquests ciberdelictes, a Espanya es van detenir i van investigar més de 13.800 persones acusades de cometre algun dels delictes anteriorment esmentats. De nou, amb diferència, el delicte que va donar més feina a les unitats especialitzades va ser el frau informàtic , amb 9.145 arrestats, cosa que suposa un 66,27% del total. És a dir, dos de cada tres detinguts fa dos anys va ser per aquest tipus de crim.



De la mateixa manera, es calcula que 240.100 persones van ser víctimes d'algun d'aquests enganys els 12 mesos del 2021, també segons les xifres d'Interior.

DENUNCIAR EN CAS DE CONÈIXER ALGUN CAS

A través de les xarxes socials, i també de les seves pàgines web, tant la Policia Nacional com la Guàrdia Civil alerten la ciutadania per no caure en aquestes ciberestafes.

De la mateixa manera, demanen col·laboració ciutadana, cridant que denunciïn els casos que coneguin o que els hagin afectat.