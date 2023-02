Foto: Europa Press

A partir de dimecres 8 de febrer es farà un nou pas, molt important, cap a la normalitat pre pandèmica. I és que aquest dimarts 7 el Consell de Ministres aprova suprimir l'obligatorietat de l'ús de la màscara al transport públic, és a dir, metros, autobusos, ferrocarrils, trens i tramvies.

La mesura es va avançar a finals del mes passat, quan tant la ministra de Sanitat, Carolina Darias, com el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, van deixar entreveure que el final era imminent.

Així, quan demà es publiqui al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), la mesura estarà plenament en vigor. També s'aplicarà a òptiques, centres d'audiometria i ortopèdies.

Tot i això, serveis sociosanitaris, residències i farmàcies continuaran sent espais on el seu ús es mantindrà com a obligatori.