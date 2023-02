Les opcions de Mercadona per encertar aquest Sant Valentí / Mercadona

Mercadona, companyia de supermercats físics i de venda online, ofereix els encerts més romàntics als "Caps" (clients) per Sant Valentí. Només aquests dies, la Perfumeria de Mercadona convida a celebrar el 14 de febrer amb el lot Kiss Me, que elabora Laboratorios Neum Spain (Rafelbunyol, València), i amb el perfum Toujours for Her, de Perseida Belleza (Jerez de los Caballeros, Badajoz), tots dos per a ella.

Per a ell, disposa del lot Touring for Him, del proveïdor Laboratoris Neum Spain, i del perfum Toujours for Him, de Perseida Bellesa.

El toc més dolç el posen el Cor Cruixent de Mercadona, un pastís de nata i crema d'avellana cruixent de color vermell brillant amb efecte de mirall que elabora Pastisfred a les seves instal·lacions de Montblanc (Tarragona), i el Cor de Xocolata, que elabora Kokoa Origens a Martorell (Barcelona) i que, a més, és apte per a persones celíaques.