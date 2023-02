Alchemix, el número 2 de la llista. Foto: Alchemix

On es menja bé? És una pregunta que ens fem, sovint, i no sempre obtenim la resposta correcta. I això que cada cop tenim més opcions, que a més estan més a prop, i més possibilitats per emportar-nos petites delícies gastronòmiques al paladar ia l'estómac.

Per obtenir resposta, una opció és acudir a portals especialitzats . Un d'ells, The Fork , ha tornat a publicar el llistat dels millors 100 restaurants d'Espanya segons els seus usuaris . I la conclusió que s'obté, per a la gent que visqui a Catalunya, és més que notable: gairebé un terç (30) dels millors locals són a alguna de les 4 províncies catalanes.

QUINS SÓN I ON SÓN?

2) Alchemix: (Barcelona). Es tracta d'un Gastro Cocktail Bar, on puguis anar a fer una copa i també picar alguna cosa.

5) Ca l'Enric : (La Vall de Bianya, Girona). Va començar el 1882 com un hostal per a transeünts i petita botiga per abastir els agricultors de la zona, però ja és una referència de la comarca.

9) La Boscana: (Bellvís, Lleida). Un espai gastronòmic que deu el seu èxit als germans Castanyé ia l'entorn on està situat.

12) Hermanos Torres: (Barcelona). Els populars bessons ofereixen plats de cuina mediterrània, europea, espanyola i fusió.

19) Delirant: (Salou, Tarragona). Començarà la nova temporada el dia 18 de març. A les seves 6 taules (és molt petit) els comensals viuen "una experiència queva més enllà dels sabors".

23) Plats: (Cornellà, Barcelona). Cuina creativa, de mercat, amb imaginació i avantguardista però amb una bona base de receptes tradicionals.

28) Lluerna: (Santa Coloma de Gramenet, Barcelona). Un dels més joves, fundat el 2001 de la mà de Mar Gómez i Víctor Quintillà per l'amor a la gastronomia, resultat del maridatge de la cuina i el vi, del mar i la terra, de la cuina de proximitat i la gastronomia creativa .

38) Enoteca Paco Pérez - Hotel Arts Barcelona: (Barcelona). El xef, que té 2 estrelles Michelin, ofereix una cuina imaginativa basada en l'essència dels productes que ens brinden el mar, l'horta i la muntanya.

42) Cibulet: (Barcelona). Restaurant desenfadat, especialitzat en cuina fusió internacional amb un toc innovador.

46) Speakeasy: (Barcelona). Un bonic local on còctels artesanals i plats refinats es donen la mà. Ocupa el local d´un antic magatzem.

55) Esdevenir restaurant: (Barcelona). Cuina de platerets, amb diferents receptes elaborades diàriament (compta amb una carta extensa) a un preu molt econòmic.



59) Les Moles de Jeroni Castell: (Ulldecona, Tarragona). Amb una Estrella Michelin i dos Soles Repsol, Les Moles vol oferir al seu públic “una experiència gastronòmica única”.

61) Can Jubany: (Calldetenes, Barcelona). Molt a prop de Vic, no es pot deixar escapar l´ocasió de visitar aquest local de cuina catalana premiat amb una estrella Michelin.

62) Fonda Espanya by Martín Berasategui: (Barcelona). El primer dels dos establiments que porta la firma del xef donostiarra.

63) Restaurant La Ferreria des de 1987: (Tona, Barcelona). Punt de stop&go per tradició, diuen ser el millor lloc per gaudir d'un àpat impregnat de la tradició de la cuina catalana, però reinventat.

66) Oria de Martín Berasategui: (Barcelona). Situat en ple passeig de Gràcia, ofereix una cuina fresca inspirada en la gastronomia dels països banyats pel Mediterrani amb una picada d'ullet a l'Euskadi.

68) Caelis: (Barcelona). Romain Fornell és l´ànima d´aquest restaurant que ofereix tres menús degustació (un dels quals és vegetarià).

69) Sangiovese: (Mataró, Barcelona). Tradició i modernitat es donen la mà en aquest local de dues plantes amb estils diferents on conviu l'essència del segle passat amb l'actualitat.

75) TunaTeca Balfegó: (Barcelona). Els apassionats de la tonyina tenen lloc a Barcelona. És el primer espai gastronòmic del món dedicat a la tonyina vermella, tant a la carta com al disseny interior.

76) Viana: (Barcelona). Restaurant internacional situat al centre de la ciutat, especialitzat en gastronomia tradicional mediterrània i que també té àmplia carta de còctels en un ambient vintage .

78) Maro Blau: (Barcelona). Un restaurant de menjar del mar (amb tot tipus de peix, gambetes, pop, gambes,...) però que també compta amb opcions vegetarianes i veganes.

80) Suculent: (Barcelona). Situat a la rambla del Raval, permet degustar tota mena de plats mediterranis i de cuina espanyola preparats amb idees i tècniques més actuals.

81) Coure: (Barcelona). Un restaurant sofisticat amb il·luminació tènue que serveix vi i plats catalans i mediterranis.

82) Koy Shunka: (Barcelona). Una referència per als amants de la cuina asiàtica. També ofereix opcions vegetarianes i per a celíacs.

90) L'Ó - Hotel Món Sant Benet: (Sant Fruitós de Bages, Barcelona). Guardonat des del 2013 amb una estrella Michelin, neix amb la voluntat de fer gaudir els clients amb tots els sentits.

91) Windsor: (Barcelona). Un referent de la cuina catalana contemporània, que sublima el producte local i combina la tradició i la modernitat.

92) El Racó d'en Cesc: (Barcelona). Des del 1986 és el lloc de referència per als que busquen el maridatge perfecte entre la cuina catalana actualitzada amb les millors referències en vins i cerveses.

96) Hofmann: (Barcelona). Aposta per una oferta gastronòmica que fusiona l'estil tradicional i la cuina catalana amb les tècniques més innovadores, basant-se sempre en el respecte i la millor selecció de les primeres matèries

100) El Racó de Diego Campos: (Cambrils, Tarragona). Tanca la llista aquest local que proposa versions innovadores de plats espanyols amb una presentació exquisida, en un restaurant sofisticat amb detalls de formigó.