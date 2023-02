Mascaretes al transport públic / @EP

L' ús de les mascaretes als transports públics del país ha deixat de ser obligatori aquest dimecres, una vegada publicada al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) la modificació del Reial decret de 19 d'abril del 2022 que va aprovar ahir el Consell de Ministres

La mesura va ser anunciada aquest dimarts per la ministra de Política Territorial i portaveu del Govern, Isabel Rodríguez, i la ministra de Sanitat, Carolina Darias, a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, on van destacar que així s'avança en la "normalització de la vida després d'haver passat "el pitjor" de la pandèmia.

D'aquesta manera, les mascaretes ja només seran obligatòries a hospitals, centres de salut, clíniques dentals, centres de reproducció humana assistida, centres d'interrupció voluntària de l'embaràs i altres centres d'atenció especialitzada. També s'hauran de portar en entrar a una farmàcia i quan es visiti un resident d'una residència de gent gran i s'estigui en una zona compartida, o sigui un treballador d'aquest tipus de centres.

"Ens trobem en un moment d'enorme estabilització per la Covid-19 i una clara tendència a la baixa, per la qual cosa comptem amb les dades més baixes de la pandèmia", va detallar la ministra de Sanitat, per comentar que aquesta mesura evidencia que es "segueix complint amb el full de ruta planificat" per tornar a la normalitat.

Tot i això, Darias ha puntualitzat que l'ús de les mascaretes continuarà sent recomanable en espais tancats per a les persones més vulnerables, per a aquelles amb una infecció respiratòria aguda o en els entorns familiars o socials quan hi hagi persones vulnerables.

I va comentar que, si bé en l'àmbit laboral "no són obligatòries", a la normativa es plasma la possibilitat que els serveis de risc i prevenció de les empreses puguin decidir, si així ho consideren oportú, obligar els seus treballadors a utilitzar-les mascaretes.

"Es tracta d'un pas més en la resposta que a cada moment hem anat donant acord a la situació epidemiològica i amb el parer de les persones expertes", ha asseverat. De fet, les últimes xifres del coronavirus a Espanya, publicades divendres passat, van mostrar que el nombre de persones hospitalitzades ha baixat un 12,1% en l'última setmana, un 15,2% a UCI, i la incidència mitjana actual de contagis a Espanya en els darrers 14 dies se situa en els 50,76 casos per cada 100.000 habitants.

La retirada de les mascaretes als transports es produeix gairebé un any després que el seu ús deixés de ser obligatori a l'exterior, mesurada aprovada el 10 de febrer, i uns mesos més tard (el 20 d'abril) que ja no es faci servir als espais interiors. Espanya deixa de ser així l'únic país d'Europa que obligava a fer-lo servir en els transports públics