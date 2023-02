L'inici del joc vídeo. Foto: ONCE

El Grup Social ONCE llança en obert, de manera totalment gratuïta i per jugar-ho a qualsevol dispositiu amb navegador, ONCITY , el primer videojoc educatiu i totalment accessible.

El videojoc, per a totes les edats, condicions i perfils, ja ha estat gaudit per prop de 25.000 escolars de centres de tot Espanya, ja que és una de les eines didàctiques ofertes al 39è Concurs Escolar del Grup Social ONCE .

ONCITY convida a posar-se a la pell de les persones amb diferents discapacitats i aconseguir, juntament amb els personatges de les seves zones i davant de determinades circumstàncies, ciutats i entorns plenament inclusius. Està compost per 12 minijocs, més de 30 preguntes potser i divertit contingut sorpresa com a recomanacions de pel·lícules, sèries o plans en família, tot comentat en text fàcil i veu pels molt diversos personatges que habiten aquesta ciutat de color i respecte.

Pot jugar-se a qualsevol dispositiu amb navegador, amb qualsevol tipus de control (comandament gamepad , ratolí, teclat, pantalla tàctil…) i té total connectivitat amb lectors de pantalla com Jaws o VoiceOver per a persones cegues.

L'objectiu d'aquesta passejada virtual, interactiva i entretinguda és conscienciar i convidar-nos a empatitzar amb les persones que tenen algun tipus de discapacitat (visual, auditiva, física o intel·lectual) , a través d'una experiència inclusiva on cada partida jugada i cada recorregut realitzat per els carrers d'ONCITY serà un aprenentatge i una nova sensació, ja que el videojoc és 100% accessible a les seves configuracions i repta a ser jugat per segona i tercera vegada, trobant a la partida altres situacions diferents.

A més, en aquesta segona o tercera volta amb diferents situacions i proves, ONCITY proposa un repte nou: gaudir de l'experiència com ho faria una persona amb discapacitat. Per exemple, amb lletres ultra grans i forts contrastos (com jugaria una persona amb discapacitat visual), sense volum ni senyals sonors (com ho faria una persona sorda), o interactuant amb la pantalla amb la barbeta o amb el colze (com juguen moltes persones amb discapacitat física o motriu).

ONCITY és per a tothom i permet personalitzar l'experiència i provar-la amb altres ajustaments per experimentar en primera persona què és tenir una discapacitat.