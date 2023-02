El debat del Ple del Parlament. Foto: Europa Press



El ple del Parlament ha aprovat, aquest dimecres 8 de febrer, una proposició de llei impulsada per Junts que permet que els ajuntaments puguin iniciar processos de desnonament d'habitatges ocupats on hi hagi problemes d'"alteració de la convivència" i que siguin propietat de grans forquilles (és a dir, que tinguin 10 habitatges o més), i que siguin persones físiques o jurídiques que no s'hagin fet càrrec d'emprendre accions judicials per desallotjament.

Després del debat, la norma, que ha estat tramitada d'urgència per lectura única, ha comptat amb el suport de PSC-Units per Avançar, ERC, Junts i Cs, el vot contra CUP i comuns i l'abstenció de Vox i PP.



De fet, el text inclou esmenes d'ERC que recullen que en cas que es produeixi un desnonament com a conseqüència d'aquest procés iniciat pels ajuntaments (encara que també ho podrien fer altres entitats públiques com la Generalitat), seran els consistoris els que podran "adquirir temporalment l'ús de l'habitatge durant un termini màxim de set anys” i l'haurà de destinar a polítiques públiques de lloguer social.

Fonts parlamentàries han explicat que el text inicialment contemplava que les comunitats de veïns també poguessin iniciar per iniciativa pròpia el procediments de desnonament d'habitatges ocupats en què hi hagués problemes d'"alteració de la convivència", però la norma finalment no contemplarà aquesta possibilitat.

En concret, la junta de propietaris podrà "denunciar els fets a l'ajuntament del seu municipi" perquè aquest iniciï el procés de desnonament sempre que prèviament hi hagi un expedient acreditatiu que s'han produït actuacions prohibides que alteren la convivència i l'ordre públic o que posin en perill la seguretat o la integritat de l'immoble.