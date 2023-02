Foto grupal presentació llibre i pòdcast Superheroïnes de l'esport / Govern

La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà Pons, ha encapçalat aquesta dimarts a l’Auditori del Barça l’acte de presentació del llibre i pòdcast Superheroïnes de l’esport... amb poders com els teus. És un projecte impulsat per la Generalitat desenvolupat en dos formats. Es tracta d’un llibre, editat per Ara Llibres i que ja es troba a les llibreries, i d’un pòdcast, que des d’avui es pot escoltar a la plataforma del nou Super3, SX3. En el llibre, deu periodistes esportives i deu il·lustradores realitzen deu contes on les protagonistes són deu esportistes de renom: Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Laia Palau, Kaba Gassama, Anni Espar, Laia Sanz, Ona Carbonell, Núria Picas, Queralt Castellet i Paula Badosa. D’altra banda, el pòdcast, coproduït per Abacus i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, narren els deu contes.

Laura Vilagrà ha subratllat que una de les prioritats del Govern és potenciar l’esport femení. “Encara no hem acabat, queda molta feina per fer. Tenim esportistes potents que volem que siguin referents”, ha remarcat la consellera. Vilagrà ha destacat el paper que estan jugant les dones en el periodisme esportiu, un àmbit que històricament havia estat ocupat per homes. La consellera ha finalitzat la seva intervenció recordant que “l’esport no té sexe” i que des del Govern “hi serem i reivindiquem tots aquests valors”.

Aitana Bonmatí, futbolista del FC Barcelona, i Laia Sanz, pilot de motociclisme, han estat dues de les protagonistes del llibre que han participat en l’acte. Bonmatí ha destacat que “només som a l’inici del camí”. La migcampista del Barça ha remarcat que sempre ha volgut ser referent de nens. “Quan jo era petita no hi havia referents femenines. Si des de ben petits veuen que hi ha referents femenines facilitarà que creixin en una societat més igualitària i més justa”, ha refermat. Laia Sanz ha assenyalat que “és un goig veure l’evolució de com les noies han ocupat espais que abans eren tan masculinitzats”.

La pilot de motociclisme ha recordat les dificultats que ha tingut al llarg de la seva carrera per ser dona: “sempre m’he hagut de treballar molt les coses per estar en equips bons. Sempre hi havia la pressió”.

Una de les fites de l’esdeveniment ha estat la presència de més de cent nens i nenes que hi han vingut, convidats per SX3 i també 50 nens d’equips de futbol, com el Club Esportiu Sant Gabriel de Sant Adrià, on han pogut fer preguntes a les seves referents, Aitana Bonmatí i Laia Sanz.

L’acte, que ha estat conduït per la periodista de Catalunya Ràdio, Laia Tudel, ha acabat amb les intervencions de la vicepresidenta del Barça, Elena Fort; de la vicepresidenta de la CCMA, Àngels Ponsa; i de l’editora d’infantils d’Ara Llibres, Alícia Soria. Elena Fort ha fet una analogia respecte a ser referent dins la gestió esportiva dient que és “l’Aitana jugant en un camp de sorra”, fent evident d’aquesta manera les desigualtats de gènere que hi ha en aquest tipus de càrrecs. Per la seva part, Àngels Ponsa ha volgut destacar els superpoders que hi ha presents al llibre que “visualitza i posa al davant el talent femení, des del món de l’esport, del món del periodisme i el món cultural. És talent femení i és talent a seguir. És un projecte liderat pel Govern del país”.Finalment, Alícia Soria ha emfatitzat que “els valors són poders que tots tenim. Les protagonistes d’aquest llibre tenen uns valors que hem volgut evidenciar a dins del llibre”.

El llibre Superheroïnes de l’esport... amb poder com els teus ha estat escrit per les periodistes Laia Bonals, Marta Carreras, Helena Condis, Elena de Diego, Maria Fernàndez Vidal, Gemma Herrero, Sònia Gelmà, Anaïs Martí, Marta Ramon i Laia Tudel i il·lustrat per deu il·lustradores del col·lectiu Rosa Sardina: M. Josep Figueroa Naqui, Lydia Garrido, Alba Ginesta Ferrer, Teresa Guilleumes i Morell, Sonia Estela Guerra, Belén Loza, Esther Osuna, Bea de Rivera Marinel·lo, Cristina Sabaté i Elena Val.