Contenidors del port d'Anvers. Foto: Wkipedia

Ports com el d'Anvers , a Bèlgica, el port de Rotterdam , als Països Baixos , o els ports de València , Algesires o Barcelona a Espanya s'han convertit a la porta d'entrada de tones de cocaïna a Europa . En total, entre tots tres països sumen el 73% del total de la cocaïna que entra a la Unió Europea.



A més, Espanya és un dels dos països on es manufactura més cocaïna, juntament amb els Països Baixos. Espanya va informar a l' Observatori Europeu de les Drogues i les Toxicomanies (OEDT) que entre l'octubre del 2019 i el juliol del 2021 es van desmantellar 11 instal·lacions d'extracció secundària de cocaïna il·lícita, amb una capacitat estimada de producció de clorhidrat de cocaïna d'entre 3 i 500 quilograms per setmana.

Tot i això, el port on més s'ha incrementat el trànsit de cocaïna és el d'Anvers, que ara mateix representa el principal punt d'entrada d'aquesta droga a Europa. Mentre que als ports espanyols es van confiscar 37 tones de cocaïna el 2020, al de Rotterdam es van confiscar 49 tones, i al d'Anvers, 70 tones. L'arribada de droga a aquesta ciutat belga està desbordant les autoritats.

Tal és així que la Comissària europea d'Interior , Ylva Johansson , i altres autoritats, com el ministre de l'Interior belga, Annelies Verlinden , la directora executiva d' Europol , Catherine De Bolle , i el director de l' Observatori Europeu de les Drogues i les Toxicomanies ( OEDT ), Alexis Goosdeel , han visitat recentment la infraestructura.

De fet, no és la primera vegada que aquest port (el segon més gran d'Europa, després del de Rotterdam , als Països Baixos) centra mirades de les autoritats, tant polítiques, com sanitàries i policials, per l'arribada de droga; de fet, segons l' OEDT , Anvers "ha estat al focus des del 2018 com un punt d'entrada prominent de drogues il·lícites enviades a Europa des de Llatinoamèrica".

Les dades que ha publicat l'Observatori Europeu de Drogues i Toxicomanies (subministrades per les autoritats belgues) indiquen que les incautacions de cocaïna al port d'aquesta ciutat van pujar de 91 tones el 2021 a prop de 110 tones el 2022 . Aquesta xifra situa Anvers com el principal lloc d'entrada principal d'aquesta droga al vell continent .

Durant la visita a les instal·lacions portuàries, Goosdeel va assegurar que "els elevats nivells de producció de cocaïna a Sud-amèrica han portat a uns nivells rècord d'inquautacions a Europa, amb Bèlgica liderant aquesta classificació pel que fa a estats de la Unió Europea". De fet, el director de l' OEDT ha apuntat que "els volums excepcionalment alts d'inquautacions (fets a Anvers i altres ports) indiquen que el flux de droga augmenta i amenaça tota la Unió Europea".

El document (en anglès) amb l'anàlisi de la situació fet conjuntament per Europol i OEDT .



"VIOLÈNCIA I CORRUPCIÓ"

De forma complementària, Goosdeel va mostrar la seva preocupació perquè "l'expansió del mercat de la cocaïna a la UE està comportant un augment de la violència i la corrupció i una pressió sobre les institucions públiques i la governança".

Aquesta situació, a més, va lamentar el responsable d'EMCDDA, fa que "augmenti el risc de consum de crac i cocaïna a tots els estats membres de la UE". Els responsables de l'observatori apunten que la majoria de droga que detecten procedeixen de Colòmbia, tot i que arriba a Europa via el port de Guayaquil, el principal que opera a l'Equador.

En aquest sentit, ha dit que les autoritats han de garantir que adapten les seves "respostes per reduir l'oferta i la demanda de drogues", admetent que s'ha de plasmar en "una anàlisi més holística i estratègica per captar la complexitat de la transformació del mercat de les drogues" en els darrers anys i dissenyar enfocaments nous i innovadors per al problema".

La problemàtica ha fet que fins i tot el rei de Bèlgica, Felip, subratllés en una intervenció recent la "necessitat d'abordar les causes profundes de l'addicció, invertir més en prevenció i protegir els joves de les falses promeses del consum de drogues".